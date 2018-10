Kursister strømmer til AOF efter konkurs

AOF-formand Ole Gjøl, til venstre, glæder sig over den store tilslutning af nye kursister. På billedet er han flankeret af Thomas Framholt, der tidligere var souschef i Byens Aftenskole, der gik konkurs i september måned. Foto: Brian Poulsen

aftenskole Den enes død den andens brød. Efter konkurrentens konkurs har AOF oprettet nye hold på samlebånd.

Af Christian Valsted

Aftenskolen AOF kunne fra sidelinjen se til, mens skandalen om økonomisk rod i Byens Aftenskolen rullede.

Byens Aftenskole blev endegyldigt erklæret konkurs i september måned og lige siden har AOF haft travlt med at oprette nye hold. Mange af kursisterne fra Byens Aftenskole søger nemlig mod AOF og selvom det naturligvis glæder formand Ole Gjøl, at mange nye kursister kigger AOFs vej, er han samtidig ked af måden, det er sket på.

“Der er mange kursister, der har mistet deres penge og samtidig er gået glip af kurser på grund af Byens Aftenskoles ageren og det ærgrer mig,” fortæller Ole, inden han oplyser, at AOF blandt andet har oprettet 14 nye sygdomsrelaterede hold. Byens Aftenskole var blandt kendt for at have sanghold for KOL-patienter og Ole Gjøl kan mærke en stor interesse for netop de sygdomsrelaterede hold.

“Der har tidligere været en form for krig mellem aftenskolerne, men vi har altid ønsket at samarbejde og har derfor holdt igen med sygdomsrelaterede hold, fordi Byens Aftenskole havde mange af dem og var gode til at udbyde dem. Men med deres konkurs har vi nu fået travlt,” siger Ole Gjøl, der ikke frygter, at aftenskolerne som branche har lidt et knæk som følge af konkursen og den kreative bogføring hos konkurrenten.

”Der vil nok sidde nogle og tænke, at aftenskolerne ikke er til at stole på, men generelt tror jeg, vi har et godt renommé,” siger Ole Gjøl.

Counter Strike med mor og far

I lokalerne i Gunnekær har AOF, i kølvandet på konkurrentens konkurs, ansat Thomas Framholt, der tidligere var souschef hos Byens Aftenskole.

Thomas skal være med til at hverve nye kursister, oprette nye hold og være med til at støve skolen af.

”Vi investerer betydelige ressourcer i at oprette hold, som Byens Aftenskole tidligere udbød og generelt arbejder vi på at tilbyde hold og aktiviteter, der henvender sig til et lidt yngre publikum,” siger Dan Larsen, der er næstformand i AOF.

Gennemsnitsalderen hos kursisterne er steget med ét år om året det seneste årti og derfor skal der sættes ind for at få fat i det yngre segment og den generation, som aftenskolerne har tabt på gulvet.

”Måske er det fordi, vi hedder ’aftenskole’ og de unge ikke gider gå i skole mere. Jeg ved det ikke, men det er vigtigt, vi har tilbud, der er attraktive og derfor sætter vi gang i flere nye ting, som vi ikke har prøvet før,” siger Dan Larsen, inden formanden tilføjer:

”Vi vil sætte fokus på e-sport og vi opretter hold, hvor forældre kan spille Counter Strike (computerspil, red.) med deres børn og lære, hvad spillet går ud på,” siger Ole Gjøl.