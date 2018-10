I (krigs)tidens ånd indtages foredraget på Rødovre Bibliotek sammen med en god, gammeldags omgang gullasch. Billetter kan købes på biblioteket. Billedet er i øvrigt fra Krigs- historisk Festival på Vestvolden i år. Foto: Ian Nielsen, arkiv

gullash: Danmark var neutral under 1. Verdenskrig, men krigen havde alligevel store konsekvenser for lille Rødovre. Det kan du høre meget mere om, når Rødovre Bibliotek, Kulturhuset Viften og Oplevelsescenter Vestvolden med gullasch og foredrag går tæt på krigen.

Af Christian Valsted

I anledning af hundredeåret for afslutningen af 1. Verdenskrig sætter flere af Rødovres kulturelle instanser den store krig under lup.

Det er Rødovre Bibliotek, Kulturhuset Viften og Oplevelsescenter Vestvolden, der er gået sammen om at formidle krigshistorien.

Selvom 1. Verdenskrig fortrinsvis foregik udenfor Danmark, havde den store konsekvenser for det landlige Rødovre med store mængder soldater, dyrtid og varemangel. Rødovre havde dog den fordel at være landsogn. Hvad det betød for bønderne, kan du høre meget mere om, når lokalarkivar Marie Drost Aakjær og Martin Jespersen, museumsleder på Oplevelsescenter Vestvolden, fortæller om livet i Rødovre under 1. Verdenskrig på Rødovre Hovedbibliotek torsdag den 1. november fra klokken 19 til 21.

Krig i mørket

I Kulturhuset Viften markeres hundredeåret for afslutningen af krigen med en særvisning, hvor man kan opleve krigens gru og kærlighedens magt, når Viften viser ‘I krig og kærlighed’, den første danske storfilm om Første Verdenskrig. Filmen er inspireret af Karsten Skovs bog Knacker og instrueret af Kasper Torsting. Den følger den unge soldat Esben, der deserterer fra krigens rædsler for at gense familien. Derhjemme har en charmerende tysk officer dog overtaget rollen i hjemmet og Esben må skjule sig på loftet som vidne til sit livs værste mareridt. Filmen har premiere den 15. november.

Som optakt til visningen af filmen kaster historiker Kåre Johannessen, militærteknisk rådgiver og statist på filmen et vidende, humoristisk og kritisk blik på 1. Verdenskrig og dens betydning før og nu.