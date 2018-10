Kort om sport

RHs damer vandt over FIF, der vandt 2. division i sidste sæson.

sporten kort Vi har skrevet lidt om håndbold, floorball og så har vi set lidt på serie-fodbold, for det går godt for flere af kommunens hold, blandt andet Orient og Vest.

Af Peter Fugl Jensen

Sidste års vindere sendt i knæ

Rødovre HKs dame- og herrehold er kommet godt fra start i den nye sæson. Begge hold har vundet deres to første kampe. I weekenden vandt RHs damer 23-22 over FIF, som vandt 2. division i sidste sæson og herrerne vandt 34-21 over Holbæk HK.

Herrernes næste kamp i 3. division er hjemme mod SUS Nyborg. Den kamp spilles på søndag den 7. oktober klokken 16.30 i Stadionhallen.

Damerne spiller lige før herrerne i Stadionhallen med kampstart klokken 14.45. HIK kommer på besøg. Dermed er der dobbelt-opgør, som i de gode gamle dage.

Kvartfinale i Lyngby

RFC skal møde Lyngby i ¼-finalen i pokalturneringen. Kampen spilles i Lundtoftehallen tirsdag den 23. oktober klokken 20.

Orient på førstepladsen

Orient i serie 3 har været ganske suveræne i efteråret. Med syv sejre efter otte kampe topper holdet fra Islev Skole rækken og har Måløv og Bytoften som de nærmeste forfølgere.

På lørdag klokken 11 tager Orient mod AB. Den kamp spilles på kunststofbanen på Elstedvej eller mere præcist for enden af Horshøjvej.

Vest tæt på toppen efter målorgie

BK Vest begynder for alvor at røre på sig igen nede i Kærene. I weekenden vandt holdet med de usædvanlige cifre 5-8, da de var i Vallensbæk for at spille serie 4 kamp.

Vest var ellers nede med både 3-1 og 4-2, men blandt andet via et hattrick af Pola Karim kom Vest stærkt tilbage og fra stillingen 5-5, var det kun Vest, der fandt vej til nettet.

I serie 4 har Vest vundet fem ud seks kampe, men ligger på en fjerdeplads. På lørdag klokken 11.30 tager Vest mod det ubesejrede tophold Tåstrup FC. Kampen spilles på BK Vest baner i Nørrekær.

Mikkelsen scorende hattrick i topkamp

B77 vandt weekendens topkamp mod B1973 Herlev med 5-3. Miki Mikkelsen scorede et vaskeægte hattrick.