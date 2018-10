Jeg har nedsat et udvalg og hyret et ekstern revisionsfirma!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Vi kender det alle sammen. Det der hængeparti man har i kælderen, loftrummet eller hvor man nu kan samle til bunke.

Af Chrummer

Min kone havde talt om ”mareridtet” i ugevis. Du ved de skøjter du ikke har brugt i 45 år (så gode som nye), cykelsko (indkøbt ved et øjebliks tro på, at spinning blev den nye interesse) – Tror ikke jeg behøver at sige så meget mere.

OK jeg indrømmer, at jeg havde undgået projektet i noget tid. Jeg måtte til sidst tage mig i, at jeg nærmest brugte politiker-kneb, når min kone adspurgte om gemmerne i kælderen. Så måtte jeg grave dybt efter undskyldningerne: ”Det er meget trist, at se at der ikke sker noget som helst nede i den kælder. Jeg har nu taget konsekvensen og har ansat JS Revision i Rødovre til at lave en TILBUNDSGÅENDE undersøgelse af, HVOR ansvaret skal placeres. Der er ingen tvivl om, at der ikke er sket noget i den kælder, men nu synes jeg lige vi skal give JS Revision arbejdsro INDEN vi begynder at spekulere i ansvar. Jeg indkalder til et møde så snart vi har modtaget redegørelsen fra JS Revision og når vi har haft mulighed for at gennemgå deres konklusion…”

”Chrummeeeee…Har du nu igen set folketingsdebat på TV4? Få nu bare sorteret i dit gamle skrammel. Og må jeg tilføje, at der er gået 6 måneder siden du bad JS Revision om at udføre en tilbundsgående undersøgelse, af hvorfor opvaskemaskine ikke var tømt. Jeg tvivler ærligt talt på om JS Revision overhovedet eksisterer!!”

”JS Revision eksisterer altså. Det ligger på Egegårdsvej…”- ”Ryd nu bare op, Chrumme”

Nå, men det gjorde jeg så IKKE – det gjorde min kone. Skøjter og cykelsko blev fjernet UDEN ANSVAR! – Nok ikke helt lovligt, men hvem diskuterer med en storsvedende kvinde i arbejdstøj?

Der gik ikke mere end 30 minutter fra hun havde sat tingene ud til storskrald til de var fjernet. Hatten af for Rødovres kommunes storskraldsordningen, siger jeg bare. Ja og så på en lørdag. Ja OK det var så ganske vist en kassevogn på rumænske plader. Der kan man sgu da tale om, at nogle bogstaveligt taget tager arbejdet fra danske skraldemænd. Det eneste jeg blev lidt små irriteret over var, at de også gik ind i min garage og lige nuppede to store affaldsposer med pantflasker!

Men OK 200 kroneri tomme flasker, for at få fjernet storskrald på en lørdag, er måske i virkeligheden en rimelig pris?

Nå, men jeg har lige hyret JS Revision, til at lave en tilbundsgående undersøgelse af, om prisen er på 200 kroner i tomme flasker er rimelig, når man tager i betragtning at både cykelsko og skøjter var nærmest ubrugte. Og opvejes ærgelserne ikke af den uberettigede ros jeg fik af konen, for hurtigt at have været på genbrugen og endda nået at aflevere flaskerne i Fakta?