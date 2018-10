Jannik Karvinen ”Når vi spiller vores spil kan vi danse med alle”

Jannik Karvinen har fået en god start på sæsonen med syv mål og fire assist. Foto: Brian Poulsen

Ishockey "Vi får ikke nok udbytte af vores powerplay i øjeblikket, men jeg syntes, at vi får skabt flere chancer end i de andre kampe, så det går i den rigtige retning” siger Jannik Karvinen.

Af Flemming Haag

Om kampen mod Esbjerg, siger Jannik Karvinen. ”Det er lidt rutschebanehockey i dag, vi har rigtig mange gode momenter og mange knapt så gode momenter, og det skal vi skal arbejde med. Så det var meget op og ned i perioder.

”Vi starter anden periode med et godt powerplay, som vi desværre ikke scorede på”, siger Jannik Karvinen. ”Så vælter korthuset lige et øjeblik, og Esbjerg får udnyttet vores nedgang i spil, og scorer to mål på kort tid. Det er bare ikke i orden”.

Om det tredje nederlag på hjemmebane i overtid, siger Karvinen. ”Det er en facette vi skal kunne. Nu er der kommet spil 3 mod 3 i overtid, og det er i de situationer, vi skal hive et ekstra point hjem, så det må vi blive bedre til”.

Nu begynder det at se lidt svært ud med Final4? ”Vi skal kæmpe med næb og klør for, at vi kan få sneget os op på den fjerde plads, så vi kan komme med i final4, som er et delmål for os”, siger Jannik Karvinen og fortsætter. ”Sæsonen er længere end de 18 runder, så hvis vi ikke når at kvalificerer os til Final4, så må vi satse på, at kravle længere op i tabellen, så vi får en god placering til slutspillet”.

Hvordan ser du frem til kampen mod Rungsted på tirsdag? ”Det er en kamp, ligesom alle andre kampe, når vi skal spille på udebane. Vi skal forberede os i forhold til modstanderen, og vi skal ud og spille vores spil. Det beviste vi sidst da vi mødte Rungsted. Når vi spiller vores spil, så kan vi danse med alle. Vi skal bruge weekenden og mandag til at forberede os, og så skal vi arbejde videre med vores powerplay. Jeg syntes vi kommer frem til masser af chancer i dag, men vi mangler bare at få proppet den ind. Vi får ikke nok udbytte af vores powerplay i øjeblikket, men jeg syntes at vi får skabt flere chancer end i de andre kampe, så det går i den rigtige retning” siger Karvinen. ”Det bliver rigtig spændende på tirsdag, det er altid spændende når det er rivalerne vi skal spille i mod, der kommer altid lidt ekstra tilskuere og jeg håber selvfølgelig, at der kommer mange med der op, og støtter os” slutter Jannik Karvinen.