Indkalder nye rekrutter i efterårsferien

Nu har du mulighed for at blive suget med ind i krigshistorien og få grundkursus i flykending, når Ejbybunkeren inviterer børn til efterårssjov fra den 15. til 21. oktober. Foto: Arkiv

ferie-sjov Luftmeldekorpset i Ejbybunkeren blev nedlagt i 2004, men i efterårsferien genopstår det for en stund.

Af Christian Valsted

Efterårsferien i Ejbybunkeren kommer til at stå i luftkrigens tegn, når oplevelsescenteret indkalder nye rekrutter til Luftmeldekorpset.

Særligt under Den Kolde Krig var Luftmeldekorpset en vigtig del af Københavns Luftforsvar. Korpset bestod af frivillige, der var særligt uddannet i at genkende forskellige flytyper. Fra observationsposter over hele landet skulle Luftmeldekorpsets folk spotte de fjendtlige fly, der kom flyvende i så lav højde, at de ikke kunne ses på Flyvevåbnets radarstationer.

”Luftmeldernes observationer fra København og omegn blev meldt ind til Ejbybunkeren, hvor flyene blev plottet ind på en af de store plottetavler. På den måde havde operationsofficeren i Ejby-

bunkeren hele tiden et opdateret billede af fjendens bevægelser og kunne fordele mål til de enkelte kanon- og raketbatterier i Luftforsvaret,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder i Oplevelsescenter Vestvolden.

I den store koldkrigsbunker får de kommende rekrutter et grundkursus i flykending, inden de bliver sendt på flyjagt i Ejbybunkeren.

”Når opgaverne er løst, kan rekrutterne og deres familier bygge deres egne koldkrigsfly af papir og teste om et sovjetisk MiG-17 er bedre end en dansk F-100,” siger Martin Jespersen.

Efterårsferieaktiviteter-

ne udspringer af det store projekt om Rødovre og Den Kolde Krig, som Oplevelsescenteret og Lokalhistorisk Samling med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen har arbejdet med det seneste års tid.

Der er rekrutuddannelse alle dage mandag den 15. til søndag den 21. oktober – begge dage inklusiv – klokken 12 til 15.

Rekrutuddannelsen er mest for børn i alderen 6-12 år, men forældre, bedsteforældre og søskende må gerne være med.