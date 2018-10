Hwarang til EM og VM

De ti landsholdskæmpere fra Hwarang er nederst fra venstre er Hamad Setta, Celina Fernandez, Yasmin Dahmani og August Storm. Øverst fra venstre er træner Tarik Setta, Shantelle Mendoza, Marian Mahnu, Cille Nielsen, Tobias Hyttel og Jalal Mahnu Foto: Privat

taekwondo Hele 10 Hwarang-kæmpere skal til EM eller VM i november måned. Det er seks flere end klubben havde som målsætning, hvilket beviser, at klubbens udvikling brager afsted.

Af Peter Fugl Jensen

Det var en glad og stolt træner og bestyrelsesmedlem, Azam Nazim, der overbragte nyheden til Rødovre Lokal Nyt, efter landsholdsudtagelsen.

”Endelig har vi fået bekræftet vores deltagelse til henholdsvis Kadet EM Kamp i Spanien den 30. november til 2. december, U21 EM Kamp i Polen den 8.-11. november samt VM Teknik i Taiwan,” siger Azam. Han fortsætter:

”Vores målsætning i år var at få udtaget fire udøvere til enten EM eller VM. Så det er naturligvis helt fantastisk, vi har fået udtaget 10 udøvere. Vi har fem kæmpere, der skal til EM for Danmarks U21 i Polen, fire kadetter der skal til EM i Spanien og en teknikker, der skal til VM i Taiwan.”

”Den målrettede træning til mesterskaberne er allerede begyndt. Midt i oktober får vi et hollandsk hold op til klubben, som skal sparre med vores kæmpere. Der ud over har alle udøvere lagt en individuel træningsplan med deres daglige træner,” siger Azam Nazim fra Rødovres ambitiøse kamp taekwondoklub, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre.