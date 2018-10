Husk testamente ved boligkøb

SPONSORERET INDHOLD Det forpligter at købe en bolig sammen. Man bliver økonomisk afhængige af hinanden, og skulle der ske det, at den ene af jer falder bort, får det ofte alvorlige økonomiske konsekvenser for den anden, som måske er nødt til at gå fra hus og hjem. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer så godt som muligt ved at tage stilling til jeres juridiske situation og oprette et testamente, der kan afbøde de værste konsekvenser af et for tidligt og måske helt uventet dødsfald.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sørg for at sikre jer

Når man foretager store ændringer i sin måde at leve på, for eksempel ved huskøb, er det tid til at stoppe op og lige overveje, om man også har styr på det juridiske. Mange par køber en bolig sammen uden at være gift og med plads til både dine, mine og vores børn. Det er desværre bare ikke altid, at de også tænker på, hvilke konsekvenser det kan få, hvis de ikke har sikret sig selv og hinanden via et testamente.

Hvis man ikke har udarbejdet et testamente, bestemmer arveloven, hvem der skal have den afdødes halvdel af huset. Er man ikke gift, er det ikke den efterlevende partner, der arver. Det vil være børnene eller, hvis der ingen børn er, den afdødes forældre eller søskende. Det vil sige, at den efterlevende partner enten skal købe arvingerne ud eller sælge huset for at realisere arven.

I det sidste tilfælde skal en efterlevende partner og børn altså flytte midt i sorgen over tabet af en forælder. FÅ eventuelt juridisk rådgivning omkring oprettelse af testamente på hjemmesiden her

Med et testamente får i indflydelse

Opretter I et testamente har I mulighed for at bestemme at den efterlevende partner skal arve mest muligt, hvis den anden dør. Det vil sige, at eventuelle børn kun arver, det man kalder deres tvangsarv. Det er den del, som det ved lov er bestemt at børn skal arve efter deres forældre.

På den måde kan den efterlevende partner få en større del af arven og kan dermed måske både realisere børnenes arv og blive i huset. Er der ikke børn i forholdet, kan den efterlevende partner arve alt efter den afdøde, vel at mærke, hvis man opretter et testamente, der bestemmer det. Når man ikke er gift skal den efterlevende betale en arveafgift til staten.

Den er på 15%, hvis I har været samboende i mindst 2 år eller har fælles barn eller børn. Hvis I ikke kan leve op til de kriterier, er arveafgiften til staten på omkring 36%.

Annonce

Testamentet er også vigtigt for ægtepar

Det er dog ikke kun for ugifte par at et testamente er relevant. Især hvis der er børn i forholdet – såvel fælles børn som særbørn – er det vigtigt med et testamente.

Uden testamente skal den efterlevende betale det halve af arven til den afdødes børn, ved skiftning at boet. Og er der særbørn blandt afdødes børn, kan den efterlevende ægtefælle ikke umiddelbart sidde i uskiftet bo. Det vil nemlig kræve at afdødes særbørn skal give tilladelse til dette og dermed udsætte udbetalingen af deres arv på ubestemt tid. Derfor skal arven til børnene i langt de fleste tilfælde realiseres med det samme, når der er tale om sammenbragte familier.

Opretter I et testamente, kan det være jeres beslutning, at børnene udelukkende i første omgang skal have deres tvangsarv og ægtefællen resten af arven.

Pensionsordning og livsforsikring

Ud over at sikre hinanden gennem et testamente kan man yderligere sikre hinanden via pensionsordninger og livsforsikringer. Det gør man ved at sikre sig, at de bliver udbetalt til ens samlever, hvis man dør. Det vil igen give mulighed for at den efterlevende kan betale udgifterne i forbindelse med den fælles bolig.

En anden mulighed er krydslivsforsikringer, hvor erstatningen udbetales uafhængigt af dødsboet, hvilket gør at man som forsikringstager ikke skal betale den boafgift, som ellers er obligatorisk ved ordinære livsforsikringer.