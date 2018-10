Håndbolddamer i vaskeægte topkamp

Emilie Tautoft og holdkammeraterne fra Rødovre HK kan se frem til et vaskeægte topopgør, når de spiller i Lyngby på lørdag. Foto: Brian Poulsen / arkiv

håndbold Rødovres håndbolddamer vandt stort over Brøndby på en flot fredag aften, hvor der blev samlet ind til Knæk Cancer. Nu venter en vaskeægte topkamp mod Lyngby. Herrerne i 3. division topper rækken efter fem runder.

Af Peter Fugl Jensen

Det er sjældent, det sker. At man ser en vaskeægte topkamp, hvor det er en ren nummer 1 mod nummer 2, men sådan er det på lørdag klokken 15, når Rødovres unge håndbolddamer i 2. division løber på banen i Lyngbyhallen. For de to nedrykkere fra 1. division har vist sig så stærke i 2. division, at de endnu ikke har sat point til.

Lyngby, som har store ambitioner om et hurtigt comeback til 1. division, indtager førstepladsen i kraft af en bedre målscorer, men fakta er, at det vindende hold på lørdag, vil spille sig selv alene på førstepladsen og dermed indtage pladsen, der betyder direkte oprykning til 1. division.

Det vil have psykologisk stor betydning med en sejr, men der er stadig mange kampe tilbage og meget kan derfor ske endnu.

Flot Knæk Cancer aften

Det var på mange måder en flot aften, da Rødovre Håndboldklub fredag aften spillede for to point og for at samle penge ind til til ‘Knæk Cancer’ på TV2.

På banen vandt Rødovre overbevisende og fortsætter dermed med at imponere, da det i fredags blev det til en sikker sejr på 28-16 over oprykkerne fra Brøndby. RH har maksimumpoint 12 efter seks kampe, ligesom de kommende modstandere Lyngby HK.

Annonce

Udenfor banen var der konkurrencer med mere, hvilket de cirka 200 tilskuere bakkede utrolig flot op omkring, ifølge Bent Eriksen fra Rødovre Håndboldklub.

“Det startede med indløb af spillerne, der blev ledsaget af U9 og U10 spillere, mens der var diskolys med røg og præsentation, som man ser det i de store kampe. Det er længe siden Stadionhallens lys, der er skabt til boksekampe, har været i funktion.”

“Lidt over 200 tilskuere deltog i konkurrencer i pausen, men også entré, raslebøsser og tilskud fra caféteriet gik til Knæk Cancer, så vi kunne donerer 13.134 kroner, som blev indtelefoneret under TV2s udsendelse lørdag aften,” siger Bent Eriksen. Han fortsætter:

“Det var et bedre resultat end sidste års cirka 11.0000 kroner, selvom der var færre tilskuere end sidste år. Og så vandt vi 28-16 over naboerne fra Brøndby, som velvilligt var gået med til at flytte rundt på deres kampprogram for at gøre denne aften mulig,” siger Eriksen, der glæder sig over et fint arrangement og roser klubbens damesenior spillere, med Trine Hammer og Emilie Tautoft i spidsen, for det fine tiltag.

“Og en stor tak til tilskuerne, som ved deres fremmøde medvirkede til det fine resultat,” siger Bent Eriksen.

Herrerne topper

Rødovre HKs håndboldherrer spillede to kampe i sidste uge.

Onsdag blev det til en hjemmesejr på 28-20 over Lammefjorden og i weekenden vandt RH med 25-22 over HØJ i Ølstykke-

Hallen. Efter fem runder, er RHs herrer fortsat eneste ubesejrede hold i 3. division.

På søndag den 4. november klokken 16.30 får RH besøg af TMS Ringsteds andethold i Rødovre Stadionhal på Elstedvej.