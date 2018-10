Gå en tur og giv rent vand til hel flygtningelejr

“Noor på 13 år og hendes 4-årige lillebror Obaid flygtede fra Syrien for fem år siden og bor nu i et af de fattigste kvarterer i nabolandet Jordan. Pengene fra årets landsindsamling går blandt andet til at hjælpe de tusindvis af syriske familier og børn, der kæmper for at overleve i nærområderne omkring Syrien.” Fotocredit: Martin Thaulow. Foto: Martin Thaulow.

Indsamling Mindst 30 par friske vandresko efterlyses med lys og lygte i Rødovre, hvor Dansk Flygtningehjælp har svært ved at få dækket byen helt forud for årets store landsindsamling.

Af André Bentsen

Det et efterhånden ved at være lidt af en musikalsk klassiker, den gamle klagesang fra organisationerne bag de store landsdækkende indsamlinger, at de mangler hånder, der vil gå en god tur for et endnu bedre formål.

I år er ingen undtagelse. Dansk Flygtningehjælp mangler stadig indsamlere i Rødovre.

Her arbejder koordinatorerne for Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling, Bianca Lauesen, Pia Jessen og Katja Elstorp på højtryk på at skaffe indsamlere nok til Landsindsamlingen, som finder sted søndag den 4. november.

Bianca, Katja og Pia har i månedsvis kæmpet for at mobilisere indsamlere, som vil bruge tre timer på gaden for Dansk Flygtningehjælp søndag den 4. november. Det er nemlig vigtigt, at nok går på gaden.

”Vi har stadig 30 ubesatte ruter i Rødovre. Hvis vi får dem besat, kan vi få det maksimale ud af vores landsindsamling og dermed hjælpe flest muligt mennesker på flugt i verdens brændpunkter,” fortæller de.

Gør en stor forskel

Dansk Flygtningehjælp går dør til dør over hele landet, og hver indsamler samler i gennemsnit cirka 1.000 kr. ind.

Og faktisk skal der ikke flere kroner til at sikre rent drikkevand til 150 mennesker i verdens største flygtningelejr, køkkengrej til 10 familier og skoleundervisning til 30 syriske børn, der ikke har mulighed for at gå i skole længere.

”Vi ved fra tidligere år, at rigtig mange gerne vil gøre en forskel. Den bedste måde at hjælpe på er ved at gå på gaden for os søndag den 4. november. Vi sørger for det praktiske, du skal blot tilmelde dig og møde op,” siger Bianca, der er indsamlingskoordinator.

Pengene fra årets landsindsamling bliver brugt til Dansk Flygtningehjælps arbejde i verdens brændpunkter. I år går de blandt andet til at hjælpe det forfulgte mindretal rohingyaerne i verdens største flygtningelejr i Bangladesh og syriske flygtninge i og omkring Syrien.