Frederikshavn slog RMB med tre scoringer i undertal

Jannik Karvinen bragte RMB foran 1-0 i powerplay Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls var på sejrskurs, og var foran 1-2 midt i tredje periode. Frederikshavn vandt kampen 4-2, og scorede tre af deres mål i undertal, heraf de to sidste scoringer i tiden 58:36 og 59:21, begge mål i undertal.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls var tirsdag på besøg hos Frederikshavn White Hawks, som har fået en god start på sæsonen. Frederikshavn ligger på en aktuel anden plads i Metal Ligaen, med fem sejre og to nederlag efter syv kampe.

Det blev til et 1-4 nederlag til ”Tyrene” i søndagens udekamp i Esbjerg, hvor forsvarsspillet ikke var på niveau, med det der blev leveret i de tre foregående kampe. ”Mod Frederikshavn, skal vi spille en solid defensiv og stå godt i midt zonen, så de får svært ved at spille deres spil. Det er det jeg tænker der skal gøre udfaldet, og så skal vi køre på vores kontra, og få gang i vores powerplay”, siger Sebastian Bergholt.

Rasmus Astrup var igen med hos RMB, efter en skadespause, og William Rørth startede i Rødovres mål.

Rødovre havde overtaget fra start, men Rasmus Astrup, nåede kan at være på is i fem minutter, da han fik 2+10 minutters straf for en Bording. Tyve sekunder senere fik Marco Illemann 2 minutter for en Hooking, så ”Tyrene” måtte spille 5 mod 3. Stillingen var fortsat 0-0 da Rødovre igen blev fuldtallige. Frederikshavns William Boysen fik 2 minutter for Tripping, fem minutter senere. I powerplay, sendte Jannik Karvinen en pasning fra Sebastian Bergholt i mål til 0-1, i tiden 11:54. Efter en lige første periode, kunne ”Tyrene” gå til pause med en 0-1 føring.

Det blev en hektisk start på anden periode. Frederikshavns Henri Auvinen får 2+10 minutter for en Bording, elleve sekunder inde i anden periode. Et minut senere, udligner Dale Mitchell til 1-1, hvor Frederikshavn er i undertal. Rødovre kommer igen foran, da Steffen Klarskov fandt Nicklas Carlsen, som sendte pucken i nettet til 1-2, fem minutter inde i anden periode. Bortset fra de første fem minutter, blev det en periode, hvor der ikke skete de store ting.

Der var spillet elleve minutter af tredje periode, da Frederikshavn fik udlignet til 2-2 ved Christoffer Frederiksen. Kampen skulle helt hen til de sidste to minutter af tredje periode, da Frederikshavns Ian Brady, fik to minutter for Slashing. Det forhindrede dog ikke Frederikshavn i, at komme foran, da Evan Jasper bragte Frederikshavn foran 3-2, i undertal. Rødovre erstattede William Rørht med en markspiller, men lige lidt hjalp det. Dale Mitchell sendte pucken i tomt mål til slutstillingen 4-2, og dermed, scorede Frederikshavns sit tredje mål i undertal.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen fredag den 5. oktober kl. 19:00 mod Aalborg Pirates, i Rødovre Skøjte Arena.