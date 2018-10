Fortjent hyldest til William Rørth

William Rørth har leveret overbevisende præstationer, i RMBs to seneste kampe. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Der er ikke noget bedre, end at stå inde på banen, og være ham der skal hjælpe holdet til at få en sejr, og høre fansene råbe William, siger den 18-årige målmand William Rørth.

Af Flemming Haag

William Rørth har startet i Rødovres mål, i holdets to seneste kampe mod henholdsvis Frederikshavn og Aalborg. I begge kampe, har William Rørth været overbevisende, og leveret store præstationer. Efter aftenens kamp mod Aalborg, blev det til en fortjent hyldest, fra de lokale fans.

Om fredagens kamp mod de danske mestre fra Aalborg, siger William Rørth. ”Det er altid sjovt at spile mod danmarksmestrene, de spiller rigtig godt, men jeg syntes også vi spiller en god kamp. Det blev en god tæt kamp og hallen er med os i dag, det var bare super fedt”.

Ved Aalborgs udligning til 1-1 siger William Rørth. ” Skuddet bliver sendt afsted og Kasper (Jensen) forsøger at blokere skuddet, så jeg har svært ved at se pucken. Det var et godt skud, det er det der sker.

Jeg syntes vi spiller godt, og jeg syntes vi fortjente en sejr i dag, men sådan sker det jo en gang i mellem. Vi kommer godt ud, og vi spiller en god kamp, men 2-2 det er fint, men så skulle vi have taget den i overtiden” mener Rørth.

Om Thomas Spellings mål på straffeslag, siger William Rørth. ”Han er en rigtig dygtig spiller, så er det bare lidt svære nogle gange og rede pucken, men selvfølgelig, det er sidste gang at han kommer til at scorer, det kommer ikke til at ske igen”.

Så er det Odense på søndag, hvad forventer du af den kamp?

Vi kan tage det hele med fra kampen i dag til Odense, med det vi lavede i dag. Vi spillede en rigtig god kamp. Forsvaret spillede rigtig solidt, og vi havde også et godt angreb, det syntes jeg var super fedt. Det kan godt være, at Odense taber 6-0 i dag, det kan vi ikke bruge til noget. De har et godt hold, og de vil gøre alt for at vinde på søndag, det vil vi selvfølgelig også, selvom vi tabte til dem i en træningskamp, det var sidste gang vi tabte til dem.

Annonce

Du har nu passet målet i to kampe. Hvordan føles det?

Det er super fedt at være med fra start. Der er ikke noget bedre end at stå inde på banen, og være ham der skal hjælpe holdet til at få en sejr. Med de fans vi har med os i dag, så er det jo super fantastisk. Der er ikke noget federe end at stå der inde og høre fansene råbe William, det er det fedeste der kan ske.