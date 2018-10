Forestilling går tæt på Simon & Garfunkel

Bridge Over Troubled Water er en intim og gennemmusikalsk forestilling, der kommer ind bag Paul Simon og Art Garfunkel, deres kunstneriske forskelligheder, deres skænderier og deres lyse og mørke perioder. Foto: Erling Mølgaard

teater Rødovre Teaterforening har på mandag en musikalsk forestilling på plakaten, der går tæt på Paul Simon og Art Garfunkel og deres kunstneriske forskelligheder.

Af Christian Valsted

De to skuespiller Nis Pedersen og Morten Lützhøft kan mandag aften opleves på scenen i Kulturhuset Viften, hvor de udstyret med mikrofoner og instrumenter præsenterer historien om Simon og Garfunkel, der gik hen og blev en af verdens mest succesrige duoer.

Musikforestillingen hedder ‘Bridge Over Troubled Water’. Titlen er samtidig navnet på Simon & Garfunkels 5. album fra 1970, der blev forsinket grundet kunstneriske uenigheder og også blev starten på et langt uvenskab.

Musikalsk øjenåbner

Peter Aude er manuskriptforfatter og instruktør på forestillingen. Simon og Garfunkels musik var baggrundstæppe for hans opvækst i en søvnig forstad til storbyen.

”De mange lidt melankolske sange passede perfekt til mit forvirrede ego og mine ulykkelige forelskelser. At genopdage Simon og Garfunkels musik i dag, at lære om deres liv og karrierer, er en øjenåbner, der ikke alene afslører, hvilken stor sangskriver Poul Simon var og er, men også i hvor høj grad mange af deres sange var politiske og deres budskaber eviggyldige,” udtaler han.

Forestillingen kan ses i Viften mandag den 29. oktober.