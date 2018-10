Fem gange så mange ramt af farlig støj

Den støjdæmpende asfalt på M3 er nu så slidt, at den faktisk larmer mere end normal asfalt. Det betyder, at fem gange så mange som antaget, er ramt af farlig støj i Rødovre.

Den støjdæmpende asfalt på M3 er nu så slidt, at den faktisk larmer mere end normal asfalt. Det betyder, at fem gange så mange som antaget, er ramt af farlig støj i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

Med tragikomiske skrivebordstal konkluderer staten, at der ikke er brug for støjskærme langs motorvejen i Rødovre. Ny rapport fra Rambøl viser, at fem gange så mange er ramt at den dødsensfarlige støj.

Af André Bentsen

”Der skal lægges ny asfalt på M3 og det kan kun gå for langsomt.” Ordene bliver udtalt i en hastighed der hurtigt overhaler de larmende biler på motorvejen i udkanten af Rødovre.

Mogens Brauer © fra Støjgruppen i Rødovre kræver handling her og nu fra både kommunal og statslig hånd. Det gør han bevæbnet med en ny rapport, der viser, at fem gange så mange indbyggere som først antaget er ramt af støj, som man ved slår mennesker ihjel.

Annonce

Det er asfalten på M3, der er problemet. Den er nemlig nu så slidt, at effekten af den såkaldte støjdæmpende asfalt, for længst burde være regnet fra de tal, som Rødovre Kommune bruger i sin støjhandlingsplan og som Folketinget lagde til grund for sidste år ikke at prioritere støjskærme langs Ring 3.

8000 lider i støjhelvede

Faktum er imidlertid, at det ikke længere er 1700 borgere i Rødovre, der lider i støjhelvedet, men hele 8000.

Helt vilde tal, der ifølge Mogens Brauer kræver handling her og nu.

”De nye tal bør give anledning til, at Rødovre Kommune lægger billet ind på så hurtigt som muligt at få del i de 50 millioner som trafikministeriet netop nu sidder og fordeler til klimavenligt asfalt,” siger Mogens Brauer med henvisning til regeringens plan om, at alle statslige veje inden 2030 skal være belagt med en ny slags asfalt.

”Og her bør Rødovre stå forrest i køen,” siger Mogens Brauer.

”Den såkaldte støjdæmpende asfalt, der er lige nu, er så beskadiget, at den støjer mere end normalt asfalt. Det er helt forfærdeligt jo, så derfor vil vi have del i de penge og blive et forsøgsområde hurtigst muligt,” understreger Mogens Brauer, der nu vil presse på både over for Rødovres borgmester og over for de konservative kollegaer på Christiansborg.

Og det kan der blive god brug for, mener Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem, Morten Bødskov.

”Rødovres undersøgelse bekræftes bare af den helt nye FN-undersøgelsen, der viser, at millioner af mennesker er påvirket af trafikstøj og det påvirker menneskers velfærd. Der er store problemer i Rødovre og Københavns Omegn generelt. Derfor skal vi sikre, at der hele tiden bliver sat forskningsmidler af til nye metoder at bekæmpe støj på og der skal regnes penge ind til støjdæmpning, når det offentlige bygger veje og jernbaner,” siger han.

Forholdt den helt konkrete problemstilling i Rødovre, mener han, at kommunen selv skal starte med at benytte den moderne nye asfalt, og ellers lægge pres på Trafikudvalget i Folketinget.

”Det er ikke kørt endnu det løb. Der er løbende penge, der bliver fordelt også til støjskærme faktisk. De projekter, der bliver billigere i Danmark, er store milliardprojekter, så der findes millioner en gang imellem som skal fordeles. Der er kun én ting at gøre. Det er at blive ved med at kæmpe for dem. Tricket er at få regeringen til at forstå, at det er i Rødovre, de skal bruges først,” understreger Morten Bødskov.