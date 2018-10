Få en selfie med filmaktuel YouTuber

Albert Dyrlund, i midten, stiller op til selfies i Atlas Biograferne på lørdag klokken 17 i forbindelse med den nye spillefilm 'Team Albert'. Foto: Christian Geisnæs

besøg i atlas Regner Grasten er klar med ny spillefilm, der skal få YouTube-generationen tilbage i biografen. På lørdag kan du møde filmens hovedperson, den kendte Youtuber Albert Dyrlund, i Altas Biograferne

Af Christian Valsted

Albert Dyrlund er med sine 175.000 følgere en af landets mest funklende og populære stjerner på det videobaserede medie YouTube. Det er ikke gået ubemærket hen i filmbranchen og den talentfulde Albert Dyrlund spiller således hovedrollen i en ny dansk familiefilm, der netop skal få You-

Tube-generationen tilbage i biografen. Det er Regner Grasten, der blandt andet står bag Anja og Viktor-

filmene, der har produceret den nye film ’team Albert’, der er inspireret af John Hughes-filmene The Breakfast Club, Pretty in Pink og Ferris Bueller’s Day Off. Filmen handler, i korte træk, om kærlighed, venskab og loyalitet.

Filmen har premiere den 4. oktober og på lørdag den 6. oktober får Atlas Biograferne i Rødovre Centrum besøg af Albert Dyrlund, Marcuz Jess Petersen, der fik sit gennembrud som Bo i Klovn-filmene, Laura Kjær og Olivia Reichstein, der alle er på rollelisten i filmen.

I biografens foyer vil de fire skuespillere sidde klar til at skrive autografer og stille op til en selfie eller to. De fire skuespillere vil sidde klar i biografen fra klokken 17.