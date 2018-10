Få en perfekt tilpasset nattesøvn med en elevationsseng

SPONSORERET INDHOLD En ordentlig nattesøvn er uhyre vigtig, det kan der ikke herske megen tvivl om. For at kunne fungere optimalt i dagtimerne er man simpelthen nødt til at have optimal komfort i nattetimerne. Med en elevationsseng kan du tilpasse din sovepositur, og dermed også din søvn, præcis efter dine behov, så du er frisk og veludhvilet til morgendagens begivenheder. Hvis du ikke har den store erfaring med elevationssenge, og endnu ikke er helt klar over præcis hvilke behov du har, kan du forhåbentlig blive en smule klogere, hvis du læser med her.

Størrelse og motor

Den første, og helt lavpraktiske, overvejelse du bør foretage er naturligvis hvilken størrelse seng, du har brug for. Er du ude i en trekvart, eller har du behov for en dobbeltseng? Langt de fleste senge måler 2 meter i længden, men hvis du selv er oppe i 1.90’erne, kan du med fordel overveje at investere i en 2.10 seng. Alle elevationssenge er udstyret med en motor, hvilket det er fornuftigt også at tage stilling til. Her er det ganske fordelagtigt at investere i en kvalitetsmotor fra starten, som ikke koster dig penge ved reparation på længere sigt. Kvalitetsmotorer er ligeledes ofte mere støjsvage end de billige af slagsen, hvilket du i sidste ende vil komme til at sætte pris på.

Fjedre og bund

De fleste elevationssenge har en springmadras, og madrassens fjedre er bestemt ikke uvæsentlige i forbindelse med din søvn. Der findes tre slags fjedre, hhv. bonell, pocket og multipocket fjedre. Her skal du primært gå efter de to sidstnævnte, som yder optimal komfort (multipocket er bedst egnede til lidt tungere personer). Du bør endvidere også være opmærksom på sengens bund ift. at sikre dig gode og justerbare lameller samt en madrasbremse.