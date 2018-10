Fahmy Almajid har begået en på en gang realistisk og romantisk roman om et brandvarmt emne. Foto: Brian Poulsen

bogudgivelse Det er ikke mange overflødige sætninger, Fahmy Almajid bruger i sin nye bog, ’Et varmt forår’, så når den alligevel vejer godt til i livets rygsæk siger det en del om den livsfortælling han kiler ind i politisk debat om krydrede kulturer.

Af Christian Valsted

Hvor langt er der egentlig fra Kamishly til København? Det finder du som læser af ’Et varmt forår’ uforvarende ud af, når den lokale integrationsekspert, Fahmy Almajid tager dig med på en romantisk rejse i livet, der kontstant pendler mellem Danmark og Syrien – før og nu.

I romanen følger Sherko og hans families tragiske historie i det vel nok mest nævnte ulykkesplagede land. Helt tilbage fra dengang i 1940’erne, hvor Syrien var under fransk mandat og familien må flygte fordi Sherkos far var en del af oprøret.

I første del starter vi i 1940’erne hvor Syrien var under ‘fransk mandat’. I anden del er han blevet en ung mand og søger til Danmark for at få en god uddannelse, der kan give ham en vigtig stilling i hjemlandet. Men han bliver hængende, kravler langsomt op i det sociale hierarki og så møder han Marianne. Senere bliver livet lidt mere gråt, lidt mere længselsfuldt og kompliceret, for der er langt fra Kamishly til København.

Første skønroman

Det er første gang Almajid skriver en roman, men det var på tide, hvis man spørger den hjertevarme forfatter.

”Det hele startede i 1981, da jeg fik min ældste dreng her i Rødovre. Der boede jeg på Rødovrevej. Der tænkte jeg, at det er min pligt at hjælpe ham hen ad vejen. Jeg tænkte, at hvis jeg skriver en lille bog til børnene, så vil de bedre forstå, hvorfor min søn ser anderledes,” siger han smilende.

Siden er det blevet til en bog for hvert barn.

Den første, Hasan fra Marokko blev en stor succes, og fagbogen om integration lige så. Nu er tiden kommet til at udleve drømmen om en skønroman, men omdrejningspunktet har ikke ændret sig. ”Temaet har hele tiden været kulturmødet.

“Jeg synes ordet integration er latterligt, for ingen ved, hvad det er,” siger han og forklarer, hvordan han gik i skriveblokade foran vinduet i Rødovre.

”Præcis den bog her begyndte jeg på allerede i 2010 og den skulle være meget anderledes end de andre. Så kom krigen i Syrien og jeg gik fuldstændig i stå. Det land jeg er opvokset i, hvor min familie bor, er ødelagt. Jeg bruger flere timer hver dag på at følge med i hvad der sker og være i kontakt med venner,” siger Fahmy og kigger lidt fjernt væk. Sidste år kastede han sig så over manuskriptet for alvor og fik barberet de 1000 sider ned til en færdigstøbt roman.

Annonce

Et stykke Danmarkshistorie

Vel at mærke en roman, der bygger på en masse rigtige historier fra rigtige mennesker, og det er nok bogens styrke. At den er realistisk og personerne i den er grebet ud af virkeligheden.

Men ikke en virkelighed, der bliver malet med politisk pensel.

”Jeg har aldrig nogensinde i mine bøger og kronikker taget side. Det er ikke synd for nogen i min terminologi og det heller ikke samfundets skyld. Jeg fortæller de ting der sker og kommer med konstruktive forslag uden at skælde ud og stå og skrige, at det er regeringens skyld,” siger Famhy Almajid.

Han mener bogen reflekterer danmarkshistorien fra 70’erne frem til i dag. Med baggrund i det spørgsmål som bliver det centrale emne i det næste valg. Integration.