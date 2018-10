Er du Rødovres nye hus-kunstner

Der er som regel gang i den, når der er fernisering på Åben Udstilling, hvor borgerne kan udstille deres egen kunst. Foto: Arkiv

Kunst Tiden er kommet til, at de lokale kunsttalenter viser deres evner frem på årets åbne udstilling. Har du et værk, du mener skal vinde?

Af André Bentsen

Én gang om året får lokale kunstnere mulighed for at vise deres talenter og værker frem for hele byen. Det sker, når der er Åben Udstilling på Rødovre Bibliotek. Det er den årlige klassiker, hvor Rødovreborgerne slår deres kunstneriske folder helt ud over den store sal i de arkitekttegnede omgivelser.