Endelig en hjemmesejr i Espelunden

Vi troede ikke, at vi skulle skrive det nogensinde, men Avarta sidder over i næste runde på grund af landsholdspause.

Avarta fik endelig has på modstanderen på eget græs. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold Avarta vandt for første gang i seks måneder på hjemmebane, da 380 tilskuere blev vidne til en 1-0 gevinst over Slagelse. Emil Wass scorede kampens eneste mål.

Af Peter Fugl Jensen

Avarta havde ikke vundet en kamp siden den 8. april på Espelunden Stadion og Slagelse , der ellers ligger i top 6, har ikke vundet siden den 9 september, så der var en del statistisk på spil til søndagen eftermiddagskamp i Espelunden.

Men det kom Avarta bedst ud af, da Emil Wass var ene om at finde vej til nettet, hvilket skete efter præcis en halv times spil.

Sejren betyder, at Avarta har 11 point efter 12 runder og stadig har langt op til top 6, hvor blandt andet Slagelse med 19 point er nærmeste hold, som skal hentes. Det er dog næppe fokus på Peter Benjaminsens mandskaber, selvom de må have tanket selvtillid i de seneste fire opgør, hvor modstanderne kun har passeret keeper Morten Bank en enkelt gang.

Desuden har kampene givet otte point via to sejre på 1-0 og to uafgjorte kampe, blandt andet mod Frem på tredjepladsen. Så det tyder på, at Avarta er på rette spor, efter den resultatmæssige dårlige indledning på efteråret.

I næste uge spiller Avarta ude mod det suveræne tophold, Middelfart.