Elev-programmører blæste til angreb i bunker

Flere lande omkring os har allerede indført fag som programmering og 'computational thinking', blandt andet i England, Holland og Finland. Rødovre er den første kommune i Danmark, hvor alle klassetrin systematisk skal arbejde med det. På billedet er en elev i gang med at få styr på de sidste detaljer inden præsentationen for lærere og klassekammerater. Foto: Red.

teknologi Det er nok ikke gået manges næser forbi, at Rødovre Kommune har fået et nyt fag på skoleskemaet, men hvordan lærer man at kode og programmere? Og kan det foregår i en bunker på Vestvolden? Få svarene her.

Af Christian Valsted

Her har vi lavet en prototype af Volden, hvor vi har hævet terrænet og indsat kanoner. spillet går ud på at forsvare Vestevolden mod fjenden,” fortæller en gruppe elever imens deres eget-producerede spil bliver vist på en skærm i Ejbybunkeren.

I august måned rullede Rødovre Kommune det nye skolefag ‘teknologi og innovation’ ud på byens skoler, men allerede før sommerferien fik 23 elever fra 7. og 8. klasse mulighed for at lære professionelt kodesprog, da de i et intensivt læringsforløb blev udstyret med professionelt udstyr og introduceret til UNITY, der er det kodesprog, som professionelle programmører arbejder i, og som kan bruges til at udvikle indhold til alverdens digitale platforme.

Programmering må ikke skræmme

I Ejbybunkeren fik de til opgave at udvikle digitalt indhold om Vestvoldens historie og det kom der en lang række slagkraftige produktioner ud af.

“Det er fedt, at se sine idéer blive til virkelighed i et spil,” fortalte Frederik, der var en af de mange elever, der prøvede kræfter med UNITY.

Bag undervisningsforløbet stod Morten Walsted fra EDUGAIM og for ham er det helt afgørende, at vise eleverne, at det faktisk er ret simpelt at programmere.

”Når du skal skrive en artikel, åbner du Word (skriveprogram, red.) hvor du har en masse funktioner, som andre har kodet for dig. Hvis du skal lave et spil åbner du i stedet UNITY, hvor der er en stor værktøjskasse som eleverne kan bruge. Vi vil gerne vise eleverne, at det ikke er farligt at programmere, og håbet er, at eleverne vælger teknologien til i stedet for at lade sig forskrække af kodning og programmering. Med UNITY får de en basal viden og, forhåbentlig, et indblik i en teknologi der ikke er farlig, men faktisk er ret logisk at forstå,” fortalte Morten Walsted på dagen.

Hvis du selv har fået lyst til at programmere, behøver det ikke være en dyr fornøjelse. UNITY er et gratis stykke software, der er lavet til at udvikle spil og som er frit tilgængeligt.