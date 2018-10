Dødstrusler lukkede Rødovre

Det var trusler på livet, som fik politiets indsatsstyrke til at rykke ud efter en person, der var på besøg hos en familie på Engbovej.

Politiaktion Det var trusler på livet, som fik politiet til at lukke Engbovej med sømmåtter og politiafspærringer det meste af mandagen. Rødovre Lokal Nyt erfarer, at familien i det overvågede hus selv var på ferie og intet har med sagen at gøre.

Af André Bentsen

Det lignede Det Vilde Vesten, da politiet marcherede ind på Engbovej iført skudsikre veste og automatrifler. I flere timer stoppede både biler og naboer op for at se, hvad i al verden, der foregik, siden politiet måtte bruge så mange timer og tage så voldsomme sikkerhedsforanstaltninger. På et tidspunkt blev avisens udsendte sågar sendt væk fra politiafspærringen og bedt vente på den modsatte side af vejen sammen med en større flok nysgerrige borgere. Her udspillede der sig hurtigt et rent H.C. Andersen eventyr, hvor det ene rygte tog det andet, men faktum er, at politiet kun anholdte én person på den lille vej.

Flere hunde lå ellers i ly af en mur og ventede på at kunne gennemsøge et hus og indsatsstyrken gik systematisk frem uden at tage nogle chancer. Det vidner om en alvorlig sag, og viste sig da også at handle om at dødstrusler.

Annonce

”Sagen drejede sig om trusler på livet og der sidder nu en anholdt i sagens anledning på Politigården,” oplyste Københavns Vestegns Politi tidligt mandag aften.

Rødovre Lokal Nyt kunne se, at de voldsomme scener naturligvis skræmte borgerne i området, men det har også sat en masse rygter i gang, der kan gå ud over en børnefamilie i huset, som ifølge avisens oplysninger ikke har noget med sagen at gøre.