Det er tid til en omfattende bankreform

Nu kan du komme til debatmøde i Enhedslisten om banksektoren.

Debatmøde Enhedslisten i Rødovre bruger bank-krisen til at lokke interesserede til åbent medlemsmøde. Med god grund.

Af André Bentsen

Der findes ikke mange brancher, der har gjort sig så uheldigt bemærkede, som bankerne. Siden finansgiganten Lehmann Brothers krakkede med en verdensomspændende økonomisk krise til følge for ti år siden, er blevet Panama Papers og hvidvaskning blevet hverdag i Danmark. Derfor har Enhedslisten i Rødovre inviteret folketingets Pelle Dragsted til at dissekere skidt fra snot.

“Millioner af mennesker verden over mistede deres arbejde. Hundredetusinder blev boligløse. Gælden steg, og der blev skåret hårdt ned på pensioner, lønninger og velfærd. Som i mange andre lande måtte staten træde til og redde bankerne fra kollaps med enorme bankpakker betalt af skatteyderne. Pakker, vi stadig betaler af på,” siger Pelle Dragsted.

Grådighed

Han er gæst på det åbne medlemsmøde på Rødovregaard mandag den 19. november kl. 19.30.

“Danske Bank udgør en latent trussel mod vores samfund. Så kort kan det siges. Igen og igen har banken udvist en eklatant mangel på ansvar overfor det samfund og den befolkning, der har givet banken det privilegium at drive bank i Danmark,” mener Pelle Dragsted.

“I den seneste tid har vi været vidne til, at Danske Bank er involveret i noget, der ligner århundredes største hvidvaskningsskandale. Ti år efter finanskrisen står vi med andre ord ikke langt fra, hvor vi stod i nullerne: med en finanssektor kendetegnet af uansvarlighed og grådighed, der udgør en konstant trussel mod den finansielle og økonomiske stabilitet,” fortsætter Pelle Dragsted.

I Gladsaxe har byrådet netop besluttet at undersøge mulighederne for at skifte Danske Bank ud i kølvandet på den store skandale, men også om at presse Christiansborg til bedre regler og kontrol på området. Men det er slet ikke nok, mener de i Enhedslisten.

“Vi bør også påbegynde en seriøs diskussion om et egentligt offentligt non-profit alternativ til de private banker. En offentligt drevet samfundsbank kunne placeres under nationalbanken eller skilles ud som en såkaldt selvstændig offentlig virksomhed. Den kunne tilbyde alle borgere en gebyrfri konto med de mest basale bankfunktioner: Lønkonto, opsparinger og eventuelt også mindre lån. Og et offentligt betalingskort og mobilbetalingsløsning,” udtaler Pelle Dragsted

“Så hvorfor ikke igen give borgerne mulighed for at holde en konto i en offentligt ejet almennyttig bank. Hvor vi trygt kan have vores lønkonto og pensionsopsparing. Hvor vi ikke skal frygte, at banken gambler vores opsparing væk,” slutter Pelle Dragsted.

Mødet er åbent for alle.