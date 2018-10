“Det er først bagefter tankerne kommer”

Rødovre Sundhedscenter tilbyder rehabiliteringsforløb til borgere, der har eller har haft kræft. Formålet med kræftrehabiliteringen er at støtte og vejlede borgerne og pårørende i at håndtere tilværelsen med kræft både under og efter kræftbehandlingen. På billedet ses kommunens kræftkoordinator Marie Bache Hansen. Foto: Arkiv

tilbud Livet som kræftfri byder ofte på en lang række senfølger, som ingen taler om. ”Mange troede, de skulle leve et andet liv, end de gør, efter deres sygdom. Men mange oplever desværre, at deres livskvalitet er blevet forringet,” fortæller Rødovre Kommunes kræftkoordinator Marie Bache Hansen.

Af Christian Valsted

Kræftpatienter, der har overvundet den dødelige sygdom, kan med garanti huske, den dag, hvor lægen overbragte dem den gode nyhed: ”Du er kræftfri”.

At blive erklæret fri for kræft er alle kræftpatienters ønske, men en kræftfri krop er ikke det samme som en krop i fuld vigør. Faktisk må halvdelen af de personer, der overlever kræft, efterfølgende leve med bivirkninger og en lang række senfølger.

I Rødovre Kommunes Sundhedscenter på Egegårdsvej kan nuværende og tidligere kræftpatienter deltage i en lang række kræftrehabiliteringsforløb og mange af de borgere, der vælger at takke ja til tilbuddene er borgere, der har overvundet kampen mod kræften, men som kæmper med at vende tilbage til det liv, de levede før deres sygdom.

”Jeg har talt med borgere, der troede, de ville gå ud fra hospitalet med armene over hovedet, efter endt kræftbehandling, men hvor sandheden desværre var en helt anden,” siger kræftkoordinator Marie Bache Hansen og fortsætter:

”I dag lever flere længere med kræft og flere overlever kræft. Det er selvfølgeligt dejligt, men det betyder også, at flere lever med senfølgerne og dem er der mange af,” siger Marie Bache Hansen, der har afklarende samtaler med alle de borgere, der benytter kommunens kræftrehabiliteringstilbud.

Det hjælper at tale med andre

Marie taler ofte med borgere, som er færdigbehandlede og som troede, de skulle ud og leve det liv, som de levede, før de blev syge, men som kæmper med følgerne af kræftbehandlingen, tankemylder og frygten for tilbagefald.

”Strålebehandling og kemoterapi er skrappe behandlingsformer og kan resultere i en lang række senfølger. Det kan være alt lige fra fysiske gener, som smerter og træthed til mentale udfordringer.

Samtidig oplever nogle borgere, at alle tankerne kommer, når de er færdigbehandlet og de skal tilbage til en hverdag. Her skal de forholde sig til, at de hver tredje måned skal ind og scannes og potentielt kan få besked om, at kræften er vendt tilbage,” siger Marie, der anbefaler, at kræftpatienter benytter sig af muligheden for at mødes med andre, der er i samme situation og få sat ord på bekymringerne og frustrationerne.

Kræftens Bekæmpelses Rødovre afdeling afholder kræft-cafe for alle der på en eller anden måde har kræft inde på livet. Det foregår i sundhedscenteret den 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 15-18.