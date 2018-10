Dansk Folkeparti i Rødovre, mener det kræver et opgør med lærernes og pædagogernes socialistiske kultur, hvis folkeskolen skal blive bedre.

Sammen om Folkeskolen Det første man skal forstå ved vores fælles folkeskole og den nye folkeskolereform er, at folkeskolen i det store er erobret af det yderste venstre Enhedslisten som den virkelige administrator af denne.

Af Af Peter Michael Jensen, næstformand for DF i Rødovre

Det er bevist i flere tilfælde, at næste alle folkeskole lærer enten er medlem af enhedslisten eller nære stærke sympatier for denne farlige socialistiske kultur.

Den nye folkeskolereform har sit arnested på den yderste venstrefløj med tidligere undervisningsminister Christine Antorini (tidligere ræverøde SF’er) med den bagtanke fuldstændig at fratage forældrenes indflydelse på deres børn og overlade indoktrineringen af børnene til den socialistiske lærestand.

Alle forældre skal være beviste om, at deres børn i den danske folkeskole bliver oplært og indoktrineret i tankegange som i manges tilfælde afviger fra de tanker og verdenssyn de selv har.

Børnene i den danske folkeskole er helt forsvarsløse for denne socialistiske oplæring hvilket efter min mening ikke alene er ulovligt, men også direkte forbundet med den oplæring børn modtog og stadig modtager i lande som Nordkorea Østtyskland (hele Østeuropa) Kina, Venezuela, Cuba, Syrien, Iraq, Iran, Mexico alle socialistiske diktaturer stater.

Den frie folkeskole er et forsøg på, at befri vore børn fra dette socialistiske politiske overgreb og lade børnenes forsvarsløse personligheder være i fred og udvikle sig uafhængig af politiske tankegange.

Socialistiske pædagoger

Det næste der skal tages fat på, er uddannelsen af pædagoger i Danmark idet det er her den venstreorienterede politiske kultur og verdenssyn skabes og føres videre til vore børn og ud i vores samfund.

Når man ved, at Pædagog uddannelsen er den uddannelse i Danmark med suverænt flest studerende er det et skræmmende vidnesbyrd om den venstreorienterede kommunistiske indflydelse på vores kultur og levevis.

En kultur og levevis næsten alle lande, efter mere end 200 millioner myrdede i div. koncentrationslejre verden over, flest i de russiske Gulag lejre med næsten 100 millioner dræbte og lemlæstede, har forkastet.

Det mest skræmmende er, at efter alle disse socialistiske overgreb og drab på egen befolkninger mener venstrefløjen stadig og hårdnakket, at den eneste vej til menneskelig lykke er vejen til det socialistiske samfund.

Gud frie os alle vel fra denne ondskabsfulde socialistiske fare.

Se Enhedslistens partiprogram og se hvad de stemmer på når du stemmer på dette Fascistiske parti

Hvordan i alverden kan et sådant parti overhovedet være lovligt i Danmark? Hvordan kan de røde faner være lovlige når faner med hagekors ikke er og de begge er skabt og født ud af, og tilhøre den samme fascistiske familie.

Folkeskolen og vore børn liv og fremtid skal befries fra denne farlige omklamring og indoktrinering. Det skylder vi vore børn, hvis vi virkelig holder af dem.