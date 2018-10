Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Som langt de fleste, er jeg ikke begejstret for E-boks. Danmarks svar på den digitale rudekuvert. Det er jo udelukkende en budbringer af dårlige nyheder: ekstra skat, ejendomsskat, vægtafgift, fartbøder og tilbud om screening for tarmkræft. Ikke lige nyheder fra Ærlige Bent’s spøg- og skæmtforretning.

Af Chrummer

Det kan umuligt komme som en overraskelse for det offentlige, at E-boks

ikke er den e-mail postkasse man åbner først. De ligger næstnederst på listen over hjemmesider, man ønsker at besøge. I skarp konkurrence med hjemmesider for numerologi og russisk porno.

Når man så er tilmeldt SMS service, så får man en lille SMS om, at nu er der post i din E-Boks fra helvede. Man løfter måske sløret for, at det er fra Rødovre Kommune eller SKAT. Men et emnefelt er åbenbart for meget at bede om. Det ville da være meget rart. Man kunne skrive ”Tillykke. Så er der en fartbøde på 1500 kr” – ”Hurra, så skal du betale 25.000 i ejendomskat” – ”ØV ØV ØV, men du skal betale 3000 i ekstra skat” – ”Så er skraldemanden blevet sur på dig – igen!”

Nej nej, det kan man ikke. Man er så nødt til at rode alle gemmer i gennem for at finde sit fedtede NEM-ID. NEM-ID i sig selv er jo en vits. Når man så har fundet det, så skal man lige

finde ud af, hvor du har gemt koden til NEM-ID – når du så har fundet den, så skal du lige rundt i huset for at finde dine læsebriller, så du kan læse de skide tal på NEM-ID. SÅ er du klar, til at modtage de dårlige nyheder. FEEEDT!!

Hvorfor kan de ikke bruge min almindelige e-mail adresse? – ”Jamen, Christian, sådan en e-mail adresse er da slet ikke sikker nok!” – Argh, nu ved jeg sgu ikke rigtigt med hensyn til IT-sikkerhed og det offentlige. Hvor tit, er der ikke blevet offentliggjort 100.000-vis af CPR-numre? Ja, og når man kigger på SKAT’s kuldsejlede IT program – og ditto Sundhedsplatformen – ja, så virker det ikke til, at IT er det offentliges spidskompetance til at starte med.

Nu hørte jeg i radioavisen, at de unge ikke gider militæret. Flere tusinde unge, udebliver fra session og må ofte idømmes bøder for ikke at troppe op til Session. Ikke ET sekund, var der nogle i det offentlige som ramtes af den logiske tanke, at dette fravær nok mest skyldes, at de unge bliver indkaldt via E-boks. ”Nej, nej. ALLE tjekker da deres E-Boks flere gange om dagen. At de unge holdt op med at troppe op til session samme dag, som man indførte E-Boks, må være et sammentræf.” Ahhh men altså. Skal vi ikke alle bare boycotte E-Boks. Gøre oprør og lukke lortet?