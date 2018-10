Bygger om for at lokke nye spillere til

Klubmedlem Flemming Rasmussen (tv) og formand Jacob Lerche håber, at det nye klublokale vil give klubben et løft og være med til at tiltrække nye spillere. Foto: Red.

nyt klublokale Med et sponsorat på 25.000 kroner er B77 Bordtennis klar til at give klublokalet i Rødovrehallen nyt liv. Håbet er, at indbydende rammer vil gøre det endnu mere attraktivt at blive en del af klubben.

Af Christian Valsted

I kælderen under hal 3 i Rødovrehallen, er B77 Bordtennis langt i planerne med en ombygning af klubbens lille intime klublokale.

”Alt skal rives ned, døren skal flyttes over i hjørnet, vi får en sofagruppe, der kommer et nyt vindue, som gør det lettere at følge med i kampene og her får vi en lille bar,” siger klubmedlem Flemming Rasmussen, mens han entusiastisk viser, hvordan lokalet skal shines op.

”Vi har faktisk god kultur med, at klubbens medlemmer kommer ned og hepper, når vi spiller kampe. Vi er en meget social klub og den del vil vi gerne dyrke lidt mere,” siger Flemming Rasmussen.

Ombygningen af klublokalet er godkendt af Rødovre Kommune og bliver hjulpet godt på vej af et sponsorat fra Santa Maria på 25.000 kroner. Tidligere på året bemandede klubbens medlemmer en bod til musikfestivalen Copenhell og som tak fik de et sponsorat retur.

Skal løfte klubben

Klubformand Jacob Lerche er helt enig i, at et nyt klublokale med bar og sofa-gruppe vil styrke sammenholdet, men han håber også, de forbedrede ydre rammer vil lokke helt nye spillere til.

”Det nye lokale vil give klubben et løft og vi håber, at det kan gøre det endnu mere indbydende at komme herned og spille, når der samtidig også er gode forhold for ´tredje halvleg´,” fortæller Jacob Lerche.

I starten af 00’erne var der på et tidspunkt lukket for indmeldinger i klubben, der talte 10 herrehold og to damehold. I dag er situationen en anden.

”Vi har igen plads til nye medlemmer og bordtennis passer rigtig godt ind i tiden, hvor mange har fokus på at holde ikke kun kroppen, men også hjernen i form” siger Flemming Rasmussen, inden han understreger, at alle er velkomne, uanset hvilket niveau man befinder sig på.

”Vi har medlemmer, der udelukkende træner og man behøver ikke at have spillet bordtennis før. Vi er gode til at sætte medlemmerne sammen, så de træner med andre på samme niveau,” siger Flemming, der selv spiller med på klubbens serie 2 hold.

Mandag den 8. oktober inviterer B77 Bordtennis til prøvetræning, hvor alle er velkommen.