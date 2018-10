Butikscenter i Kærene skal rives ned

Boligselskabet AKB er parate til at sælge butikscenteret i Nørrekær. En privat investor vil rive centeret ned og bygge et nyt på grunden. Foto: Arkiv

nyt liv i kærene Boligselskabet AKB er på trapperne med et salg af butikscenteret i Kærene. I kulissen står en investor klar med en check på syv millioner kroner.

Af Christian Valsted

For at undgå huslejestigninger i forbindelse med kommende renoveringsopgaver, har Boligselskabet AKB besluttet at sælge butikscenteret ved indgangen til Kærene.

Den endelige aftale, med den kommende investor, er endnu ikke på plads, men formanden for Boligselskabet AKB, Klaus Bentsen, fortæller, at prisen på syv millioner kroner ligger fast og at butikscenteret skal rives ned og genopføres på ny.

”Det bliver selvfølgelig lidt vemodigt, at butiksarkaden forsvinder, men til gengæld kommer der et nyt butikscenter med et mere moderne udseende,” siger Klaus Bentsen om salget, der blev godkendt af en enig bestyrelse og på sidste måneds møde i Kommunalbestyrelsen lige-

ledes blev godkendt.

Nedrivningen vil med al sandsynlighed begynde i det nye år. Når det nye center står opført, vil Netto flytte ind igen, men det er usikkert om pizzeriaet og frisøren fortsætter i nye lejemål.

Mangler penge til helhedsplan

Boligselskabet AKB har de seneste 10 år arbejdet på en helhedsplan for de mange lejemål i Kærene og det er blandt andet en omfattende rør- og køkkenudskiftning, der har fået bestyrelsen til at sælge butikscenteret, selvom det årligt generere en lejeindtægt på 700.000 kroner.

”Vi vil gerne i gang med en ny helhedsplan og hvis det skulle ske uden de store huslejestigninger, måtte vi tænke kreativt. Det er rigtigt, vi går glip af lejeindtægter fremover, men til gengæld kommer vi i gang med vores helhedsplan,” siger Klaus Bentsen, inden han fortæller, der, i forbindelse med salget, er indgået en aftale om, at taget på det kommende butikscenter skal indrettes med små nyttehaver, borde og bænke.

”Det bliver en stor udendørs terrasse, hvor vi kan producere grønne ting, som de måske kan spise i børnehaven,” siger Klaus Bentsen.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår det kommende butikscenter vil står klar.