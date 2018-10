Budgettet er vedtaget – her falder investeringerne i 2019

Rødovre Kommune investerer 29,9 millioner kroner i en ny musikskole, der skal opføres i forlængelse af Kulturhuset Viften. Pengene fordeles i 2019 og 2020. Foto: Arkiv

budget 2019 Tirsdag aften vedtog Kommunalbestyrelsen næste års budget. Der er store investeringer på vej på børne- og skoleområdet og så bruger kommunen 42,8 millioner kroner på at hjemtage affaldsordningen og afsætter midler til en ny musikskole ved Viften.

Af Christian Valsted

Forligspartierne Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservativ Folkeparti og Venstre har vedtaget budgettet for 2019.

Rødovre Kommune oplever i disse år en historisk stor tilflytning og det kan ses på budgettet, hvor der især er afsat penge til børn. I alt bliver der investeret 163 millioner kroner i nye skoler og daginstitutioner.

”Vi investerer massivt, så der også i de kommende år bliver plads til alle børn, og vi bevarer vores høje standard. Det betyder, at vi løser udfordringen for de næste fire år, men vi kommer selvfølgelig til at følge udviklingen tæt, så vi hverken bygger for meget eller for lidt,” udtaler borgmester Erik Nielsen (S) i en pressemeddelelse.

I budgettet er det værd at bemærke, at der også er afsat 4,3 millioner kroner til at ældre plejekrævende borgere får ret til et dagligt bad, hvilket vil gøre Rødovre til den første kommune i landet, der tilbyder den service, som mange af andre tager for givet. Bade til ældre har været diskuteret på landsplan i mange år. Nu står det klart, at Rødovre Kommune fra næste år kan tilbyde alle borgere i hjemmeplejen et dagligt bad.

“I Rødovre er det en vigtig del af en værdig og moderne ældrepleje, at vores ældre har muligheden for at få et dagligt bad,” udtaler Erik Nielsen om den specifikke sag.

Der er også afsat 42,8 millioner kroner til indkøb af el-skraldebiler i forbindelse med hjemtagning af affaldsordningen og 29,9 millioner kroner til en ny musikskole fordelt i 2019 og 2020.

I faktakassen kan du se flere udvalgte investeringer i 2019 og de efterfølgende år.