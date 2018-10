Borgerinput bliver til ny ældrepolitik

Hvad skal en politik for moderne ældre mennesker indeholde?

Ældrepolitik Til april præsenterer Rødovre en ny ældrepolitik, der er inspireret lokales syn på et værdigt ældreliv.

Af André Bentsen

Da 70 borgere forleden troppede op til et borgermøde om Rødovres kommende ældrepolitik, var det for at sikre sig, at livet som gammel i vores lille by bliver et godt og værdigt liv.

Nu lover formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S), at de input, der kom frem på borgermødet, vil indgå i udarbejdelsen af den kommende ældre- og værdighedspolitik, som sætter retningen for Rødovre Kommunes indsats på ældreområdet i årene fremover. Og listen med forslag til forvaltningen, var lang. Heldigvis, for målet med borgermødet var nemlig at få borgernes input til kommunens kommende ældre- og værdighedspolitik, så den afspejler borgernes ønsker til, hvad der skal til for at skabe et godt og værdigt ældreliv i Rødovre.

Skal matche ældres nye moderne behov

”I Rødovre Kommune prioriterer vi ældreområdet højt. Rødovres ældrepleje er en af de bedste i Danmark. Det viser sig i dagligdagen i den gode ældrepleje, vi har. Når vi fornyer ældrepolitikken er det for at understøtte de eksisterende gode indsatser og udvikle det fremadrettede,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“For når det kommer til ældreområdet, er det afgørende, at vi ikke går i stå, fordi vi tror, vi er i mål. Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende, og derfor er vi parate til at ændre ældrepolitikken og vores indsatser, så de matcher vores nuværende og kommende ældres behov.”

Teknologi og ensomhed

På borgermødet var der indledende taler fra Social- og Sundhedsudvalgsformand Britt Jensen og direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen Henrik Abildtrup, inden borgerne på caféer kunne lufte deres idéer om blandt andet velfærdsteknologi, ensomhed og de pårørendes rolle.

Britt Jensen er utrolig glad for de mange fremødtes engagement og input.

”Det er en kæmpe kvalitet, at der altid er så stor opbakning til at udvikle politik her i Rødovre. Jeg vil gerne takke alle, der deltog i borgermødet og var med til at bidrage til den nye ældrepolitik. Og jeg skal love for, at der var mange gode og interessante drøftelser om de mange aspekter af, hvad et værdigt ældreliv kan indeholde, som vi tager med os videre.”