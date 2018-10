Boksesejre i Hillerød

Rødovres seks boksere til stævnet i Hillerød er fra venstre Tilde Strecker, Christian Stanca, Thomas Vinther, Samir Osman, Reda Abass og Mamadou Dosso Foto: Privat

boksning Rødovre Bokseklub var fint repræsenteret i et stort internationalt stævne i Hillerød med mere end 400 boksere. Det blev også til tre guldmedaljer i det stærkt besatte stævne.

Af Peter Fugl Jensen

Denne weekend var Rødovre bokseklub til et stort internationalt stævne i Hillerød med 400 boksere fra 10 forskellige lande. Rødovre mødte op med seks boksere; Reda Abass i klassen 54 kilo for U17, Mamadou Dosso i klassen 64 kilo for seniorer, Samir Osman 52 kilo for U19, Tilde Strecker i U17 pige, Christian Stanca i klassen 64 kilo for U19 samt kmpen Thomas Vinther i klassen super sværvægt for seniorer.

”Reda var den eneste, som ikke kom hjem med medalje. Mamadou Dosso var i kamp to gange, da semifinalen blev vundet. Desværre tabte Dosso en tæt finale,” fortæller træner Stuart Watson. Han fortsætter:

”I Samirs klasse var modstanderen en stærk finne, der vandt finalen. Tilde var den første til at vinde guld til Rødovre, allerede efter et minuts boksning, fordi hendes modstander havde fået nok og trak sig.”

”Christian var oppe mod en dygtig bokser fra Team Bredahl, men efter en hård kamp vandt Christian, der fik sin første guldmedalje som bokser. Det var i øvrigt fortjent,” mener Watson, der slutter om sin store super sværvægter, Thomas Vinther.

”Thomas vandt på overbevisende manér sin finalekamp allerede i første omgang, da modstanderen var til tælling flere gange.”

Dermed fik Rødovres seks boksere tre guldmedaljer og to sølvmedaljer med hjem fra Hillerød.