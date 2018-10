Bliv klogere på det kriminelle arbejdsmarked

SFs planlagte debatarrangement har vokset sig stort nok til Christiansborg, og det glæder formand, Søren Østergaard (tv) Foto: Arkiv

Arbejdsmarked Det er helt sort eller i hvert fald lidt. Udenlandske virksomheder lukrerer tykt på danske forhold uden at leve op til danske standarder, men hvad kan man gøre? Dét er og meget mere kan du blive klogere på, når SF Rødovre inviterer til minikonference på Christiansborg om det kriminelle arbejdsmarked.

Af André Bentsen

Er du rustet til at tage debatterne om problemerne med social dumping på arbejdsmarkedet? Er du helt opdateret på omfanget af de kriminelle aktiviteter, der toner mere og mere tydeligt frem på arbejdsmarkedet? Sådan spørger SF Rødovre, der har fået så meget opmærksomhed omkring et nyt arrangement, at de rykker det fra en debat i ydmyge forhold i Rødovre til en konference i Folketinget.

”Vil det kriminelle arbejdsmarked indtage Danmark – eller er det allerede sket,” spørger det rød-grønne parti, som håber at mange fagfolk og andre interesserede kunne tænke sig at blive klogere på problemstillingen.

”Vi ser flere og flere udenlandske firmaer, som kommer ind og agerer på måder, vi har svært at håndtere. De overholder ikke vores overenskomster og de har ingen intentioner om at gøre det,” siger Søren Østergaard, der er formand for SF i Rødovre.

”Problemet med udviklingen er, at det gør det svært at have et almindeligt job i Danmark, fordi man bliver udkonkurreret af fup og svindel,” siger han kontant.

Arrangement udviklede sig

Fra at være et lille lukket Rødovreforedrag har arrangementet nu udviklet sig til en minikonference på Christiansborg, hvor flere eksperter stiller deres viden og erfaringer til rådighed.

”Man får nogle mennesker i tale, som arbejder med den her suppedas hver dag, som også har været med til at afdække, hvad der egentlig sker i Danmark lige nu. Spørgsmålet er, om vi er på vej hen imod et kriminelt arbejdsmarkedet for at arbejdsgiverne kan holde priserne nede. Og hvad det betyder for os,” siger Søren Østergaard.