Beundringsværdigt socialt arbejde i BK Vest

Beboerklubben Boldklubben Vest i deres velkendte gul-blå farver på hjemmebanen i Kærene på grænsen til Brøndby og tæt på Vestbad. Foto: Brian Poulsen

fodbold Fodboldsiden mesterbold.dk ser nærmere på de mindre fodboldklubber, der udfører et stort socialt arbejde. For nylig havde de fokus på BK Vest fra Rødovre. Vi har fået tilladelse til gengive den fine artikel.

Af Af Morten Brandt, mesterbold.dk

Generelt set er der mange fodboldklubber, som ikke får spalteplads i større og mere traditionelle medier. Derfor bringer vi denne historie om BK Vest, for det er en amatørfodboldklub, der i den grad fortjener spalteplads.

Boldklubben Vest holder til i Kærene i Rødovre i det vestlige København. Klubben blev stiftet i 1959 og tæller i dag over 200 medlemmer i alle aldre og overlever primært på grund af frivilligt arbejde og sammenhold.

Førsteholdet spiller i Serie 4, hvor de konkurrerer imod lokale rivaler som Rosenhøj, Avarta og BK Friheden, men de også har en lang række ungdomshold, helt ned til årgang 2012.

Mens professionel fodbold handler om at vinde og tilfredsstille sine investorer og interessenter, så er der flere ting, der gør sig gældende, når man kommer længere ned i rækkerne.

Selvom man selvfølgelig går på banen for at vinde, så fylder det sociale aspekt mere i BK Vest, end det gør i de fleste andre klubber og det er beundringsværdigt.

Det startede i et cykelrum

BK Vest blev, som bekendt, stiftet i 1959. Nogle yngre tilflyttere mente, at der manglede nogle organiserede aktiviteter på de nylagte græsbaner i området og gik derfor sammen om at danne fodboldklubben Boldklubben Vest.

Klubbens første formand var Ivan Wittenborg, som også var en af medstifterne. Han har sat sit tydelige aftryk på klubben, da han i tidernes morgen skaffede et sæt spillertøj i gul og blå – farver, som BK Vest stadig benytter den dag i dag.

Klubbens første lokaler var et cykelskur i Ruskær-højhuset, der blev stillet til rådighed af AAB. Her brugte bestyrelsen masser af ressourcer på at indrette lokaler og efter hårdt arbejde var klubben i besiddelse af to omklædningsrum og et mindre kontor.

Det sociale er i fokus i BK Vest

Hvad der adskiller Boldklubben Vest fra de hundredevis af andre fodboldklubber, er det sociale aspekt, som vægtes meget højt i klubben.

Der skal være plads til alle, og selvom klubben må give afkald på de mest ambitiøse og talentfulde spillere, så passer det BK Vest fint at sende dem videre i systemet.

Klubben berører det endda på deres hjemme-

side, www.bk-vest.dk:

Klubbens målsætning har altid været at spille fodbold på et niveau, hvor alle kan være med og hvor den sociale dimension har været i højsædet. Børn med såvel evner som ambitioner blev venligt hjulpet til andre klubber og det er gået flere af disse virkelig godt.

Kasserer i BK Vest, Pernille Wagner, pointerer det også:

”Vi afholder en ungdomsafslutning hvert år i november måned, hvor spillerne får anderkendelse for det store arbejde de lægger i træningen samt til kampene. Der bliver kåret en årets spiller og årets fighter fra U9 til U16.”

Udover dette, bliver der også kåret en årets træner samt årets holdleder.

For at styrke fællesskabet, tager nogle af holdene også til udlandet for at spille et påskestævne i Holland.

Fordobling af medlemmer på to år

At klubbens værdier er sunde og bæredygtige bekræftes af det stigende antal medlemmer, som BK Vest har i øjeblikket.

I løbet af de senere år er klubbens medlemstal blevet fordoblet således, at de i 2017 talte over 200 medlemmer – lige fra 7-årige til et superveteran-hold, hvor spillerne er mere end 45 år gamle.

Der er over 350.000 aktive fodboldspillere i Danmark, og det er selvsagt de færreste forundt at blive professionel og gøre en

levevej ud af fodbolden, og har man så spildt alle timerne på træningsbanen?

Ikke, hvis man har spillet i BK Vest, hvor man som medlem er blevet skolet i værdier, som strækker sig langt bredere end blot fodboldbanerne i det vestlige København.

Det er et oplagt sted for forældre i nærområdet at sende deres børn hen for at spille fodbold, og de tydelige værdier adskiller Vest fra de mange andre klubber i området.

Modsat visse andre klubber, så er der ingen venteliste i BK Vest og alle er selvfølgelig velkomne til at møde op.

Hvad bringer fremtiden for BK Vest?

Fra slut 70’erne og helt indtil 1999 havde Boldklubben Vest ikke nogen ungdomsafdeling.

Det ændrede sig, da nogle af klubbens tidligere medlemmer en dag troppede op med deres børn.

De ønskede at sende deres børn hen i den klub, hvor de selv havde spillet for længe siden, hvilket blev startskuddet til ungdomsafdelingen i BK Vest, som i dag tæller mere end 120 aktive børn mellem 5 og 15 år.

I dag bliver der stadig fokuseret på at få en større ungdomsafdeling og der bliver arbejdet på flere tiltag, som kan tiltrække flere unge fodboldspillere. Dette kan blive gjort på mange måder. Pernille

Wagner ønsker blandt andet at realisere en dag dedikeret til BK Vest:

”Vi har snakket om, at afholde en BK Vest dag med forskellige aktiviter for spillerne samt forældrene.”

Der er kommunale planer for byggerier i området og her sidder BK Vest med ved bordet, så de kan sætte deres præg.

Klubber som Boldklubben Vest fortjener helt klart opmærksomheden og deres sociale tilgang til at drive en fodboldklub skal hyldes. Man kan komme rigtig langt med sammenhold, frivilligt arbejde og sunde værdier.