Bager for en god sag

Der manglede hverken glasur eller krymmel på det store kagebord i sidste uge på Rønneholm Byggelegeplads. Foto: Brian Poulsen

børnetelefonen Man kan gøre mange ting i den gode sags tjeneste. På Rønneholm Byggelegeplads bager børnene kager, så hatten passer til fordel for BørneTelefonen.

Af Christian Valsted

Torsdag i sidste uge var luften fyldt med velduftende bagværk på Rønneholm Byggelegeplads. For niende år i træk deltog institutionen nemlig i ’Bag for en Sag’, hvor salget af bagværk går til BørneTelefonen hos Børns Vilkår.

Med hjælp fra pædagogerne var børnene gået i køkkenet for at piske, bage

og dekorere efter alle bagekunstens regler. Torsdag den 11. oktober blev de mange brød og kager så sat til salg og heldigvis havde mange forældre, søskende og bedsteforældre valgt at støtte op om det gode initiativ.

‘Bag for en Sag’ er en årlig tilbagevendende begivenhed, der er blevet afholdt siden 2005, som giver mulighed for at have det sjovt med at bage og tale om de problemer, der kan fylde hos børn.

”Det er efterhånden blevet en fast rutine at være med i ‘Bag for en Sag’. Vi synes, det er en god sag og det er blevet en fast del af efteråret at være med,” siger Thomas Friis Hansen, der er pædagog i Rønneholm Byggelegeplads.

Rønneholm Byggelegeplads har været med i ni år og torsdag i sidste uge lykkedes det at få 2.483,50 kroner i kassen.

”Det er faktisk vores rekord, så det var rigtig dejligt,” fortæller pædagog Pia Routhe.

Børn hjælper børn

‘Bag for en Sag’ støtter, som navnet også antyder, en god sag.

”Vi er rigtig glade for, at så mange børn i hele landet bakker op om ‘Bag for en Sag’ og hjælper os med at sørge for, at endnu flere børn har mindst én voksen, der lytter og hjælper. BørneTelefonens frivillige rådgivere er der for børn og unge, når livet slår knuder,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

BørneTelefonen havde sidste år 50.000 samtaler med børn og unge.