Automægler fra Rødovre er Sjællands største

Sjællands største mægler, når det kommer til biler, har til huse i Rødovre.

Biler Du kender konceptet fra ejendomsmæglerne, der hjælper dig med at købe eller sælge din bil, men du vidste sikkert ikke, at Sjællands største mægler, når det kommer til biler findes her i Rødovre.

Af André Bentsen

Siden 2005 har Sjællands Automægler levet en relativt hemmelig tilværelse på Valhøjs Allé, men for et par år siden kom der skub i forretningen, der rykkede til Vojensvej i udkanten af byen.

Nu kan automægleren kalde sig for Sjællands største af sin slags, og det betyder, at et sæt bilnøgler faktisk skifter hænder hver dag.

”Der er gang i den,” siger Flemming Thostrup, der er ejer af forretningen både travlt og stolt.

Han er selv ret stolt af konceptet, der minder meget om det man kender fra boligmarkedet.

”Din bil er til salg, og vi står for salget ligesom man kender det fra en traditionel brugtvognsforhandler, men imens vi sælger den, kører du rundt i den og har den for dig selv,” forklarer han.

”Det er det oplagte alternativ til at sælge den selv, fordi vi ud over at have et kæmpe netværk også har et stort værksted og derfor tager garantien på os. Det vil sige, at når bilen er solgt videre, så er du ude af handlen, så hvis der skulle opstå mangler eller andet, så kan vi lave det selv,” understreger Flemming Thostrup.

Stolt af konceptet

Der er egentlig plads til 114 brugte biler på Vojensvej, og mange vælger da også bare at lade Flemming og kollegaerne købe deres bil med det samme, fordi de har noget andet i sigte, der ikke kan vente, men det er mæglerkonceptet, de er særligt stolte af.

”Vi kan rigtig godt lide idéen, så den anbefaler vi meget, men det er klart, at vi også gerne vil sælge din brugte bil, hvis vi kan blive enige om en pris,” siger Flemming Thostrup og tilføjer:

”Flere og flere bruger os faktisk også som en slags konsulenter, når de selv er ude og købe bil et andet sted. Det giver god mening, fordi vi ved, hvad bilerne er værd, og hvor stor avance der er på de forskellige modeller. Via vores netværk og mange handler kan vi nogle gange så forhandle en bedre pris. På den måde er vi lidt en virksomhed der både er købers og sælgers mand.”

Tør godt sige nej

Når det kan løbe rundt at drive virksomhed på den måde, skyldes det især det velfungerende værksted, men også, at man tør sige nej til biler, hvis man synes prisen er urealistisk høj.

Men én fingerregel er god at holde sig for øje, når man overvejer mæglerkonceptet.

”Jo nyere bilen er, jo mere får man ud af mæglerkonceptet og de fleste biler vi sælger videre på den måde er mellem nul og 6 år,” siger Flemming Thostrup.