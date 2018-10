Årets virksomhed: Et erhvervsmæssigt eventyr

Borgmester Erik Nielsen var fuld af beundring for årets virksomhed i Rødovre, der har modtaget Gazelle Prisen tre år i træk. Men det er nu mest, fordi virksomheden er god til at tage praktikanter, er innovativ og tænker stort i bæredygtighed.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovregaard var tirsdag aften fyldt med lokale erhvervsledere, der interesserer sig for den kommune, hvor de har virksomhed.

Årsagen var, at Erhvervsrådet skulle uddele den årlige pris, Rødovre Erhvervspris.

”Det er fjerde gang, vi uddeler prisen, som er en pris, der har alvor over sig, men samtidig også giver anledning til en glædens dag,” sagde Erik Nielsen, der er formand for Erhvervsrådet. Han fortsatte om årets virksomhed, inden han afslørede, hvem der vandt.

”Prisen i år går til en virksomhed, der opfylder flere af kravene for at blive indstillet. Blandt andet er det en virksomhed, som har 4-doblet deres vækst indenfor få år, de tænker i bæredygtighed, de tager socialt ansvar ved at ansætte flere praktikanter, de interesserer sig for Rødovre og støtter det frivillige foreningsliv. De er med til udvikling, så branchen kommer ud for færre arbejdsulykker og forebygger nedslidning.”

”Vinderen af Rødovre Erhvervspris 2018 er AB Clausen A/S, som er et godt eksempel på et erhvervsmæssigt eventyr,” lød det fra borgmesteren.

Teknologi er fremtiden

Under velkomsten understregede Erik Nielsen, at teknologi og innovation er fremtiden.

”Det er demokratiets fremtid, fordi det præger og kommer til at præge hverdagen meget mere end i dag og det er bare ved at trykke på nogle knapper. Men teknologi og innovation er også udvikling. At vi satser så meget på dette område, kommer til at betyde, at virksomheder i fremtiden vil kunne rekruttere fra Rødovre, uanset om det er lav- eller højteknologiske virksomheder.”

”En klog person sagde engang; Internet were a thing, but today is Internet everything (Internet var engang en ting, men i dag er Internet alting, red.). Det har vi taget til os i Rødovre, for vi går fremtiden og udviklingen i møde med teknologi og innovation på skoleskemaet,” sagde Erik Nielsen, som optakt til et foredrag af Bjarne Corydon, der i dag er chefredaktør på Børsen.

Vi skal turde

Den tidligere finansminister kom med et inspirerende foredrag, der i grove træk opfordrede os danskere til at ’komme op på hesten’ og tænke visionært.

”Vi er et rigt land, hvor det går fantastisk godt. Men vi skal passe på, vi ikke lader os nøjes. Hvis vi skal fortsætte med at være nummer et i verden, skal vi tænke nyt, turde tage beslutningen og udvikle os. Her skal vi lade teknologien komme ind på arbejdsmarkedet, for selvom det vil tage 60 procent af de nuværende jobs, så vil de skabe endnu flere i andre sektorer. Gør vi det ikke, bliver vi overhalet af mere innovative lande,” mente Corydon blandt andet.

Årets nominerede virksomheder var:

AB Clausen

Vangskov Bustrafik

Racoon Rengøring & Ejendomsserice ApS

A/S Rødovre Centrum