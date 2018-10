Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så er den gal igen! Efter SKAT er blevet tørret for 16 milliarder, så sad der sgu en lille kontornusser med hang til heste og drænede statskassen for 111 millioner. Lige for næsen på sådan cirka 10 forskellige socialministre.

Af Christian Valsted

Hun har stille og roligt siddet og hugget en 20’er fra os ALLE sammen. Og det fra den kasse, der hjælper de svageste i vores samfund. Jeg håber ikke, at hun opholder sig i Danmark, for der er vel cirka 5,5 millioner arrige danskere, som godt lige ville have en borgerlig snak med dette lavtstående væsen fra Hvidovre. Men det jeg er MEST sur over, det er sgu da, at det kunne LADE sig gøre?

Jeg kan jo fandme ikke

engang hæve 5.000 kr. i kontanter fra min bank, uden at der bliver stillet spørgsmål om, hvad jeg skal bruge pengene til. Men det der er med Danmark, det er, at skal du snyde og stjæle, så gør det STORT. Ikke noget med at stjæle pengene fra kaffekassen. Nej, læns hele firmaets konto. INGEN vil tro, at det drejer sig om andet end en misforsåelse.

Nu kommer det så frem, at pengene hovedsageligt at gået gennem Danske Bank – ikke overraskende.

For penge lugter ikke. Og det er da HELT normalt at en superbruger i socialstyrelsen får 6,9 millioner i bonus om året. Tænk på, at Danske Bank jo selv i tide og utide uddeler 20 millioner til inkompetente chefer.

Og som Kim Larsen sang “Hvad gør vi nu, lille du?” Ja, vi gør, hvad vi plejer. Vi siger, vi er rystede og med det samme har indkaldt en ekstern rådgiver til at kulegrave sagen. Jeg vil vædde begge mine testikler på, at når udredningen er overstået (om cirka 2-3 år), så når den eksterne rådgiver frem til den konklusion, at INGEN ministre kan drages til ansvar (måske fyrer man en embedsmand – med et gyldent håndtryk, naturligvis). Ja, og så er man nået til den konklusion, at man – fremadrettet – må stramme op om kontrollen. Pris? Lige så meget som kosten fra Hvidovre har stjålet for.

Jeg har regnet lidt på det. Og skulle JEG ene og alene betale 111 millioner med det jeg p.t. betaler i skat, så ville det tage 244 år. Altså den skat JEG ville betale på 244 år – er det man kalder for ”beklageligt og rystende”.

Helt seriøst, jeg bryder mig ikke om sociale bedragere. Jeg bryder mig ikke om sort arbejde. Jeg bryder mig ikke om konkursryttere, moms-svindlere, selskabstømmere, skattefidusmagere og andre som ikke gider bidrage til fælleskassen.

Men lige i dag – så har jeg forbandet meget lyst til at snyde og bedrage for at undgå at betale skat, når staten åbenbart ikke engang gider at sikre sig mod udenlandske spekulanter og lusede kontornussere fra Hvidovre.

Ja, jeg har endda betalt et rykkergebyr på 400 kr. til SKAT, fordi SKAT ikke havde opkrævet ejerafgift på min bil. SKATs fejl, men mit ansvar!

Hvis DU betaler din skat og ikke snyder statskassen, så har jeg en hilsen til dig fra Skatteministeret: HA HA HA HA HA, hold kæft hvor er du til grin, Taber!!