100 flygtninge til frit skue på rådhuspladsen

Hvor danske er de fremmede i grunden? Det spørgsmål svarer Hussein Hirey på i en ny udstilling, som kan ses på rådhuspladsen. Foto: Brian Poulsen

udstilling Rødovreborgeren Hussein Hireys flygtningehistorie kan de næste tre uger opleves på rådhuspladsen i et nyt dokumentarisk kunstprojekt, der stiller skarpt på spørgsmålet: Hvor danske er de fremmede i grunden?

Af Christian Valsted

“Jeg skal lige godkende billedet, inden det kommer i avisen,” siger 39-årige Hussein Hirey med et bredt tandpastasmil til avisens fotograf på rådhuspladsen, der danner ramme om fotoseancen denne tirsdag eftermiddag. Fredag den 12. oktober vil selv samme rådhusplads igen have Hussein i fokus, men denne gang bliver det sammen med 99 andre tidligere flygtninge.

I kunstudstillingen ’100% FREMMED?’ svarer 100 tidligere flygtninge på det forsimplende spørgsmål: Hvor danske er de fremmede i grunden?

Det er der kommet 100 komplekse og vidt forskellige fortællinger ud af. Fortællinger om at være menneske i Danmark i dag – fremmed eller ej. Fortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, minder om mennesker og steder, holdninger til samfund, køn, kultur og religion.

Udstillingen vil visuelt tale til øjet, da den består af 13 kuber og for Hussein var det helt oplagt at sige ja til at dele sin egen historie, da han ad omveje fandt ud af, at udstillingen efterlyste tidligere flygtninge, der kunne svare på spørgsmålet og fortælle deres egen historie.

”Vi hører hele tiden ordet ’flygtninge’ i medierne, men der er ikke mange danskere, der kender historierne bag og ved, hvorfor jeg, og mange andre, endte med at blive flygtninge. Jeg synes selv, jeg har en god historie og den vil jeg gerne fortælle,” siger Hussein.

Husker ikke flugten fra krigen

Hussein har boet de sidste 14 år i Rødovre og han kalder byen for sit hjem, men det er en anden dansk by, der er tættere på hans hjerte. Det er den lille midtjyske by Ørum. Det var her, han som 16-årig kom til i 1996 og blev sammenført med sin familie, der mange år forinden var flygtet fra krigen i Somalia.

”Jeg lærte at køre på cykel i Ørum og jeg har mange gode minder fra den tid. Jeg får faktisk tit at vide, jeg taler jysk og det har bare hængt ved, selvom jeg kun boede i Jylland i tre år,” griner Hussein.

Flugten fra krigen tog otte år og Hussein havde undervejs ingen idé om, at Danmark skulle blive endestation.

”Jeg husker meget lidt fra den tid. Det hele er sløret. Jeg var vel 8-9 år gammel, da vi flygtede fra Somalia og selve flugten gik gennem Kenya og Nairobi, hvor vi boede illegalt i flygtningelejre,” fortæller Hussein, der husker endnu mindre fra tiden i Somalia.

”Jeg husker, hvordan omskæringsmanden kom til vores landsby et par gange om året og alle os drenge blev omskåret,” fortæller Hussein, der ikke føler sig fremmed i Danmark, men på den anden side heller ikke føler sig dansk.

”Der er slet ingen tvivl om, at jeg er taknemmelig over for Danmark og de muligheder, som landet har givet mig. Jeg har

fået en ordentlig velkomst, har rettigheder og jeg har taget imod de tilbud, som samfundet har budt mig,” siger Hussein, der har en datter på to år og en bachelor i informationsvidenskab.

Rejsen dertil har dog været alt andet end let.

”Det har været svært at vokse op i Danmark. Jeg har ikke været udsat for diskrimination, men det er svært at komme til et nyt land som 16-årig, hvor alting er helt anderledes. Sproget er en stor udfordring, men langt fra den eneste barriere. Det har været en kamp og jeg er kommet langt. I dag føler jeg mig som en del af fællesskabet og ikke fremmed, men jeg vil nok altid føle mig mere somalisk end dansk,” siger han.

Fra på fredag kan du finde Husseins historie og blive klogere på 99 andre flygtninges fortællinger på Rådhuspladsen. Udstillingen ’100% FREMMED?’ kan ses frem til den 4. november.