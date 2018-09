Vind et ur til din ven der altid kommer for sent

Har du også en ven, der altid kommer for sent? Nu kan du vinde et ur fra Aveny til tidsrøveren.

Har du også en ven, der altid kommer for sent? Nu kan du vinde et ur til tidsrøveren.

Du kommer selvfølgelig altid selv til tiden, men din ven er forsinket. Deltag i konkurrencen om det nye G-shock ur og sørg for, at den langsommelige ven ikke længere har nogen forsinket undskyldning.

Af André Bentsen

Har du også en ven, der altid er for svag til at komme til tiden? Aldrig mere. Nu kan du nemlig vinde 35 års råstyrke med G-Shock.

Udover at producere ’verdens stærkeste ur’ er Casio også kendt for sin innovative tilgang til elektronisk baseret urmageri generelt. En del af de moderne ure er udstyret med Tough Solar, hvilket betyder, at uret benytter solens stråler til at oplade urets batteri via solfangere. Andre modeller har BlueTooth teknologi og kan kommunikere med de nyeste mobiltelefoner (Iphones, Samsung, Androis) og give brugeren besked, når der kommer sms’er eller emails, og når mobilen er glemt et sted. På uret kan man også få sin kalender frem og stille sin alarm.

Der er med andre ord ikke længere nogen undskyldning for at komme for sent, hvis det altså bliver din ven, der vinder uret.

”Vi kender alle sammen den af vores venner, der kommer lidt for sent. Jeg synes det kunne være sjovt at lave en konkurrence, hvor man kan sørge for, at han eller hun aldrig har en dårlig undskyldning igen,” griner Tina Giese fra Aveny.

Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen er derfor at tagge den af dine venner, der altid kommer for sent, og som godt kunne trænge til et nyt ur. Så kan det være det er din ven, der kommer til tiden næste gang, der er stor fest.

Vi trækker vinderen af konkurrencen mandag den 8. oktober klokken 12.