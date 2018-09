Vil forbyde rygning til ishockey og fodbold

Står det til Socialdemokratiet og Kræftens Bekæmpelse skal det være slut med at ryge lige foran eksempelvis Rødovre Skøjte Arena, som hundredevis af fans ellers gør mellem de nervepirrende perioder. Foto: Arkiv

rygning Sammen med Kræftens Bekæmpelse i Rødovre overvejer Socialdemokratiet nu at forbyde al rygning ved idrætsforeninger og institutioner, hvor der kommer børn og unge.

Af André Bentsen

For et årti siden blev det forbudt at ryge i hallen til kampene i Rødovre Skøjte Arena. Står det til Kræftens Bekæmpelse og Socialdemokratiet skal det fremover også være forbudt at ryge lige foran hallen, som hundredevis af fans gør mellem perioderne.

Faktisk ønsker Jette Jensen, der er formand for den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse at forbyde rygning på alle matrikler, hvor der kommer børn og unge.

”Vi vil gerne have færre børn og unge til at ryge. Derfor indgår vi i en dialog med kommunen om at lave røgfrie zoner forskellige steder i byen,” afslører Jette Jensen.

”Så skaber vi endnu mere synlighed omkring problemstillingen, at alt for mange unge begynder at ryge, og vi starter helt nede i rødderne med at sikre, at de ikke ser deres forbilleder og vigtige personer ryge. Hvis vi kan lave et initiativ, der forhindrer, at børn starter med at ryge, så er jeg klar til at tage de slagsmål det giver,” tilføjer hun.

Det er en ambition

Sagen er endnu ikke blevet behandlet politisk i kommunalbestyrelsen, men formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S) er meget positivt indstillet.

”Jeg synes, det er en god idé at skabe røgfri miljøer, så jeg håber at få spørgsmålet på dagsordenen i den nærmeste fremtid. Det kan ikke passe, at vi udsætter børn og unge for så meget røg, hvis vi skal nå ambitionen om at få den første røgfri generation nogensinde i år 2030,” siger Britt Jensen.

”Hvis vi skal gøre det bedre og vende den negative statistik, hvor dobbelt så mange unge i Rødovre udsættes for røg som landsgennemsnittet, skal vi skabe reelle muligheder for at undgå at vokse op i røg. Det kan dette forslag om en røgfri fremtid hjælpe med,” tilføjer Britt Jensen.

Hun understreger, at idéen lige nu kun er på dialogniveau, men hun håber personligt at der kan indgås et samarbejde snart.

”Vi er nødt til at reagere i Rødovre på den dårlige udvikling på dette område. Det er ildevarslende, når børn og unge udsættes så meget for røg, så jeg har en ambition om, at vi gør noget ved det,” fastslår hun.

Kan være lige meget

Hos oppositionen har Kim Drejer Nielsen (C) stor forståelse for forslaget, som han dog tvivler på vil få den ønskede effekt.

”Det er i forvejen forbudt at ryge indenfor i kommunale bygninger. Jeg har sympati for, at man forsøger at gøre noget, men jeg tror, det bliver meget svært at håndhæve et forbud udenfor. Hvis det bare betyder, at folk flytter sig ud på vejen. For eksempel til Rødovre Parkvej, så kan det nærmest være lige meget,” siger Kim Drejer Nielsen.