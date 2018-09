Vil du dække Folketingets åbning for os

Nu får du chancen for selv at dække Folketingets åbning for din lokalavis og stille skarpe spørgsmål til den tidligere minister, Morten Bødskov Foto: Arkiv

borgerjournalist Hvis der er to slags mennesker, danskerne ikke har tillid til, er det journalister og politikere. Nu får du chancen for selv at dække Folketingets åbning for din lokalavis og stille skarpe spørgsmål til en tidligere minister.

Af André Bentsen