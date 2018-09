Vikarforbrug, støj og behov for tandpleje skal undersøges i 2019

Trods gentagende invitationer har regeringens trafikudvalg ikke fundet tid og lyst til at besøge de støjramte områder i Rødovre. Ny budgetresolution skal få kommunen til at lægge pres på.

Budget 2019 Hvert år er der ønsker som ikke kan opfyldes i kommunens budget. I stedet ender det i resolutioner, som forpligter i året der kommer. I 2019 skal forvaltningen eksempelvis se på vikarforbrug, administration og affaldsordning.

Af André Bentsen

Mens mange økonomiske beslutninger ofte giver sig selv som en forlængelse af udviklingen, er det i budgetresolutionerne, at man kan se de politiske aftryk.

“Jeg er glad for, at vi skal undersøge vikarforbruget og de aflyste timer,” siger Kenneth Rasmussen (F).

I Enhedslisten glæder Marianne Christensen sig over, at man nu skal undersøge behovet for anonym psykologisk rådgivning for unge.

“Mange børn og unge lider dog under en stresset og usammenhængende hverdag, med mange tilbud og krav fra det omliggende samfund,” siger hun. Det gør man også i SF, der allerede sidste år forsøgte at få sagen ført til protokol.

“SF er glad for, at det lykkedes denne gang at få en resolution om, at man skal undersøge behovet for anonym psykologisk rådgivning. Vi oplever flere og flere unge, der mistrives og lider af bl.a. angst og depression. Vi havde punktet med allerede ved budgetforhandlingen sidste år og valgte at tage det med igen,” siger Kenneth Rasmusen (F). De konservative er glade for, at man nu vil sætte turbo på støjområdet.

“Vi har fået socialdemokratiet med på at undersøge en delvis egenbetaling af støjskærme langs Ring 3,” siger Mogens Brauer.

I Venstre glæder Claus Gisselmann Olsen sig over, at man skal lave en uvildig undersøgelse af kommunens udgifter til administration og ledelse, samt en kvartalvis opfølgning på affaldsordningen.

“Det er vigtigt, vi følger det tæt, så det ikke bliver en dyr løsning, der ikke svarer til det vi er stillet i udsigt. Det risikerer at blive en kæmpe regning til borgerne i Rødovre,” siger Claus Gisselmann Olsen.

Den sidste budgetresolution er en direkte forlængelse af Lokal Nyts kampagne med Udsatterådet. Nu vil kommunen undersøge muligheden for at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere.