Vigtig sejr til Rødovre FC

Andreas Kleczewski var i målhumør med tre scoringer i udekampen mod Sunds Seahawks. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med en sejr på 8-4 over Sunds Seahawks, vandt Rødovre FC en vigtig sejr, da Sunds Seahawks forventes, at slutte i den absolutte top. Andreas Kleczewski med tre scoringer, Jeppe Juhl Justesen og Nicolai Børner med hver to mål samt Niklas Nordh med en enkelt scoring, lagde grunden til sejren.

Af Flemming Haag

Rødovre FC var lørdag på besøg hos Sunds Seahawks, som sidste sæson, tabte kampen om tredjepladsen til Rødovre FC. Sunds Seahawks, forventes også i denne sæson, at blande sig i toppen af Unihoc Floorball Ligaen.

Vi tog til Sunds uden Emil Odfeldt og Brian Gadegaard, så det var med stor spænding, vi så frem til kampen mod Sunds. Vi var spændt på at se, hvordan vi står i forhold Sunds, som helt sikkert vil bande sig i toppen af Ligaen, siger sportschef Esben Larsen.

”I første periode, var Sunds hele tiden et skridt foran os, og det virkede som vi skulle have busturen ud af benene.

Mike Trolle i målet, og Andreas Kleczewski var heldigvis klar. Trolle havde flere gode redninger, og Kleczewski sørgede med to scoringer for, at vi var med i kampen.

Kort før pausen, sørgede Niklas Nordh for at vi kunne gå til pause med en 2-3 føring, da han med en sand perle, tæt under mål trak bolden forbi muren, og sendte bolden i mål.

Et fantastisk mål, og glæde i Rødovrelejren, selvom Sunds var det bedste hold i første periode”, siger Esben Larsen og fortsætter.

”Kort inde i anden periode, får Nicolai Børner to minutters straf for ukorrekt slag. Sunds straffede prompte udvisningen og fik udlignet til 3-3, uden chance for Mike Trolle i målet.

Midt i perioden kommer Sunds foran 4-3, og Niklas Nord får samtidig en skade i lysken og måtte udgå, og det ser svært ud for Rødovre” siger Sportschefen.

”Den 17-årige Rasmus Schjerlund erstattede Niklas North, og i hans første skift, lægger han en super pasning til Andreas Kleczewski, som med sin tredje scoring udligner til 4-4.

Umiddelbart efter får hjemmeholdet en udvisning, og efter blot 10 sekunder i overtal bringer Jeppe Juhl Rødovre foran 5-4.

En lige anden periode, hvor Rødovre leverede et bedre indtryk end i første periode.

Rødovre kom rigtig godt ud til tredje periode, hvor Jeppe Juhl øger til 4-6 hvor der var spillet to minutter. Efter syv minutters spil, bliver det 4-7 på mål af Nicolai Børner og det ser virkelig godt ud”, siger Esben Larsen.

”Sunds lægger pres på, men Rødovre får lukke godt af i egen zone. Med tre minutter tilbage af kampen, lukker Nicolai Børner kampen, da han med sin anden scoring øger til slutresultatet 4-8”.

En fantastisk floorballkamp siger Esben Larsen, med to hold som gerne ville spille. En god sejr over et godt Sunds mandskab.

Nu ser vi frem til næste weekends kamp mod danmarksmestrene Frederikshavn Blackhawks, som spilles i Rødovre Stadionhal, lørdag den 29. september kl. 15:30.

Rødovre FC møder Hvidovre Attack FC i Pokalturneringens tredje runde, onsdag den 26. september kl. 20:00 i Avedøre Idrætscenter