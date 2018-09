Viceborgmester stopper i politik

Niels Spittau har været en stor del af Rødovres kommunalbestyrelse de sidste 17 år. Nu er han stoppet i politik af personlige årsager. Foto: Brian Poulsen

Politik Rødovres viceborgmester, Niels Spittau (O), stopper med øjeblikkelig virkning i dansk politik.

Af André Bentsen

Mange kiggede måbende til, da Dansk Folkeparti allerede før start, meldte sig ud af dette års forhandlinger om Rødovre Kommunes budget for 2019. Umiddelbart har den kontroversielle beslutning dog intet at gøre med, at partiets eneste tilbageværende medlem af kommunalbestyrelsen (Red: DF havde fire mandater før valget) efter 17 år i kommunalbestyrelsen med omgående virkning stopper sine politiske aktiviteter.

Niels Spittau er gennem de sidste 10 år blevet en af Rødovres mest omtalte politikere i Rødovre Lokal Nyt. Han afviser dog, at budgetforhandlingerne har noget med beslutningen om at stoppe at gøre.

”Beslutningen kommer efter et ugelangt ophold på Bispebjerg Hospitals hjerteafdeling, hvor jeg efter akut indlæggelse, af specialister blev anbefalet, at drosle ned og begynde at nyde mit otium,” siger Niels Spittau, der er født i 1946.

”Jeg har et ansvar, først og fremmest overfor min familie, men også for at kunne varetage mit arbejde på en engageret måde og det vil jeg ikke kunne gøre på tilfredsstillende vis, som følge af min helbredsmæssige situation,” påpeger Niels Spittau og tilføjer:

”Når man får et sådant klart signal, er man nødsaget til at reagere på det.”

Hvem skal være viceborgmester?

Med sit farvel til politik efterlader Niels Spittau et kæmpe hul i Dansk Folkeparti lokalt, men også i Rødovre, hvor han som viceborgmester var med til at repræsentere kommunen udadtil.

Hvem der skal overtage den post er det endnu ikke lykkedes at få svar på.

Kim Hammer, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for partiet og er opstillet til folketinget vil ikke svare direkte på, om han er på tale til at overtage pladsen og den tidligere viceborgmester, Jan Kongebro (S) vil ikke afsløre om han igen bliver viceborgmester.

”Du må spørge borgmesteren. Ifølge styrelsesloven skal der jo en ny konstituering til,” siger Jan Kongebro.

Vi har forgæves forsøgt at fange Rødovres borgmester Erik Nielsen et par gange, for at høre hvem, der bliver den næste viceborgmester.