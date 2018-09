Vælg det rigtige gulv til hjemmets entré

SPONSORERET INDHOLD Gulvet i din entré skal kunne holde til det store slid, der sker, når hele familien træder ind med beskidte støvler og gennemblødte jakker flere gange dagligt. Læs med her for at få tips til at vælge det perfekte materiale til gulvet i din entré. Samtidig skal det også være nemt at støvsuge – se hvilke støvsugere, der klarer sig bedst i test.

Trægulve kan noget særligt

Trægulve har længe været et populært valg hos danskerne. Hvis du overvejer et trægulv i din entré, er der dog nogle ting, du med fordel kan have i tankerne. Et trægulv i din entré skal nemlig være mere slidstærkt end et trægulv i din stue, fordi det bliver udsat for vidt forskelligt slitage. Derfor bør du lede efter slidstærke træsorter som for eksempel bambus, ask, merbau, teak eller eg, når du skal vælge materialet til dit nye plankegulv. Det er en god idé at investere i et trægulv med planker, der er overfladebehandlede med olie, så gulvet er endnu mere modstandsdygtigt over for slid og slag.

Linoleum eller vinyl

Både linoleum og vinyl er utrolig slidstærke materialer, som ikke kræver meget vedligeholdelse. Skidt og fodaftryk fra snavsede sko kan nemt tørres af med en våd klud, så du slipper for at få sved på panden. Et gulv i vinyl er en del blødere end linoleum, hvilket giver dig gode muligheder for at vælge det materiale, der passer bedst til dine behov og dit temperament. Gulve i linoleum eller vinyl fås i mange forskellige designs, så du kan finde et, der har et udseende, der lægger sig tæt op af træplanker eller klinker.

Hård som beton

Med et gulv i beton kan du være helt sikker på, at du vil have glæde af gulvet i mange år endnu. Beton er et materiale, der har en unik styrke og evne til at modstå skidt og snavs. Det er nemt at rengøre og vedligeholde, og der er i det hele taget ikke så mange dikkedarer. Du kan endda vælge et betongulv, hvor betonmassen er farvet i præcis den nuance, du kunne tænke dig, hvis du helst vil undgå den grå betonfarve.