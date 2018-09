Udvalgsformand: Nye rygetal er helt uacceptable

Antallet af småbørn, der bliver udsat for passiv rygning i hjemmet, ligger stadig et godt stykket over gennemsnittet. Tallene viser dog, at det går den rigtige vej. I 2013 var det 17,2 procent eller knap hver femte barn, der blev udsat for tobaksrøg mod 9,9 procent i den nye sundhedsprofil. Foto: SignElements

røg i børnehøjde En ny sundhedsprofil, for børn født i 2016, viser, at hver tiende barn bliver udsat for passiv rygning i hjemmet. Udvalgsformand kalder udviklingen for bekymrende og vil nu gå endnu mere drastisk til værks. "Det skylder vi simpelthen børnene," siger Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

Tal fra sundhedsprofilen Statens Institut for Folkesundhed har udgivet sundhedsprofil for børn født i 2016. Sundhedsplejersker fra 34 kommuner, herunder Rødovre Kommune, har bidraget til rapporten. Der er udgivet en rapport med tal for hver enkel af de 34 kommuner. 9,9 procent af børnene i Rødovre Kommune bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet, hvilket ligger over gennemsnittet for den samlede population (5,9 procent). 61,0 procent af børnene i Rødovre Kommune bliver ammet i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling om fuld amning i mindst fire måneder, hvilket svarer til gennemsnittet for den samlede population (61,1 procent) Kilde: Rødovre Kommune

Mens antallet af rygere på landsplan skrumper år for år, går det den stik modsatte vej i Rødovre. En sundhedsundersøgelse fra Region Hovedstaden viser, at knap hver femte indbygger ryger og at der er kommet flere rygere til siden 2013.

Og tallene fra sundhedsundersøgelsen er ikke den eneste undersøgelse, hvor det går mindre ’forrygende’. Statens Institut for Folkesundhed har udgivet en sundhedsprofil for børn født i 2016, hvor Rødovre markerer sig flot på flere områder, men ikke når det kommer til rygning. Sundhedsprofilen viser, at 9,9 procent af de børn, der blev født i 2016, bliver udsat for passiv rygning i hjemmet. Tallet er næsten dobbelt så højt som gennemsnittet af de 34 kommuner, der er en del af sundhedsprofilen. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S), finder det uacceptabelt, at hver tiende barn under to år udsættes for tobaksrøg i hjemmet.

”Jeg forstår faktisk ikke, at forældrene ikke er mere opmærksomme på dette problem, som uskyldige børn udsættes for og vi skal simpelthen gøre alt fra sundhedsmyndighedernes side for at dæmme op for denne udvikling. I sundhedsprofilen fra i år kan vi se, at den passive rygning er faldet, men desværre viser denne her undersøgelse, at alt for mange børn er udsat for passiv rygning og det er ganske simpelt helt uacceptabelt,” siger hun.

Øget fokus

I flere år har Rødovre Kommune tilbudt rygestopkurser både individuelle og i gruppeforløb i Sundhedscenteret. Sundhedsplejersker tager også emnet rygning op med familierne ved besøg i hjemmene og Britt Jensen mener, at sundhedsplej-

erskerne spiller en stor rolle, når forældrene skal orienteres om, hvor farligt det er, at deres børn udsættes for passiv rygning.

”Der er ingen tvivl om, at rygning og arbejdet med at begrænse rygning og at uskyldige mennesker samt børn udsættes for andres passive rygning, er et lang og sejt træk. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vinde gehør for, at vi kan gå endnu mere drastisk til værks med at sikre, at børn ikke udsættes for passiv rygning. Det skylder vi simpelthen børnene. Vi er kommet langt, men ikke langt nok. Vi har en vigtig opgave foran os,” siger hun.

Et nationalt anliggende

Venstres gruppeformand Claus Gisselmann Olsen kalder ryge-tallene fra sundhedsprofilen for trist læsning.

”Vi kan selvfølgelig give endnu mere oplysning til forældrene, men det er ikke sikkert, det virker. Vi gør i forvejen meget for at oplyse om de skadelige virkninger ved rygning og vi må bare erkende, at der er tale om et langt sejt træk, der ikke kan ordnes med et pennestrøg. At skabe røgfri generationer er, i lige så høj grad, et nationalt anliggende,” siger Venstres gruppeformand.