To mænd fængslet for dødsvold

Retten i Glostrup har netop varetægtsfængslet to mænd i fire uger. De sættes i forbindelse med et overfald på Korsdalsvej den 5. marts, hvor et af ofrene efterfølgende afgik ved døden

politi En 33-årig britisk statsborger døde i marts måned af sine kvæstelser efter et overfald på et autoværksted på Korsdalsvej. I morges blev to mænd anholdt i Københavns Lufthavn og sigtet for grov vold med døden til følge.

Af Christian Valsted