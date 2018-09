Tidligere landsholdsanfører bag Avartasejr

Avartas topscorer Christian Offenberg scorede kampens eneste mål på et straffespark. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold Christian Offenberg, der står noteret for en kamp for det danske landshold, endda som anfører, var manden bag kampens eneste scoring i udekampen mod Skovshoved.

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle til dagens kamp op mod Skovshoved, der, ligesom Avarta, ikke har fået den bedste sæsonstart. ‘De grønne’ ville, med en sejr, overhale nordsjællænderne i stillingen og Peter Benjaminsens tropper kom godt fra start i kampen om holdets anden sejr i denne sæson. Blot 20 minutter skulle Avartas topscorer, Christian Offenberg, bruge, inden han sendte bolden i kassen til 1-0 føring for udeholdet.

”Det med, at vi fordobler vores point og overhaler endnu et hold i tabellen, det er rart, men det er den kommende periode, der skal vise, vi har lært af vores tidligere fejl,” siger Peter Benjaminsen,

Et specielt cleansheet

For første gang i rigtig mange kampe gik Avartaspillerne fra banen, uden at have indkasseret et mål og det er noget, der glæder cheftræneren helt enormt.

”Vi har ikke holdt nullet i over et år, tror jeg nok, så det er rigtig dejligt og det er meget specielt,” lyder det fra Benjaminsen.