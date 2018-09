Thomas Olsen ”Vi skal tage kampgejsten med mod Herning”

Thomas Olsen forventer en kamp med fart mod Herning. Foto: Brian Poulsen

Ishockey ”Jeg syntes ikke vi skal bruge undskyldninger på, at det er skader der er årsagen til hvis vi ikke vinder, det er holdet der gør det, og ikke den enkelte spiller” siger Thomas Olsen.

Af Flemming Haag

Om sejren over Hvidovre siger Thomas Olsen.

”Jeg tror at vi spillede mere simpelt i vores hockey mod Hvidovre, alle ville gerne vise noget efter den dårlige start vi har haft, for vi vil jo gerne vinde”.

Rødovres powerplay var betydeligt bedre mod Hvidovre, end i de to foregående kampe.

”Ja, men vi har ikke trænet powerplay op til kampen mod Hvidovre, men der var en helt anden indstilling, og vi fik sendt flere pukke mod mål, og det gav resultat kunne vi jo se.

Er der noget fra kampen mod Hvidovre, som I skal tage med til kampen mod Herning?

”Vi skal selvfølgelig tage kampgejsten med, som da vi vandt den seneste kamp og det gode humør, og så bare blive ved med at kæmpe, og gøre det simpelt.

Det bliver en sjov kamp, Herning er altid et godt hold og spiller med god fart. Selvom Herning ikke er kommet så godt fra start, så skal man ikke lægge noget i det”.

Er de skadede spillere ved at være klar?

”Jeg ved faktisk ikke hvordan det ser ud med skader, det tænker jeg ikke så meget over. Det er dem der skal med til kamp, der skal gå ind og levere. Vi vandt jo vores sidste kamp. Så jeg syntes ikke vi skal bruge undskyldninger på, at det er skader der er årsagen til hvis vi ikke vinder, det er holdet der gør det, og ikke den enkelte spiller.

Man kan sige, at det er bedre at vi har skaderne nu, og ikke når vi kommer til play off. Men det vender forhåbentligt, på et eller andet tidspunkt” slutter Thomas Olsen.