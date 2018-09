Svarfrist nærmer sig – hvor tilfreds er du med dit barns institution?

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dit barns børnehave, dagpleje eller vuggestue? Via Rødovre Kommunes hjemmeside og børneintra kan du deltage i en undersøgelse, der netop tager pulsen på tilfredshedsbarometeret. Foto: Arkiv

Af Christian Valsted

Hvert tredje år gennemfører Rødovre Kommune en stor tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution og dagpleje. Undersøgelsen danner grundlag for Rødovre Kommunes videre udvikling af børnenes hverdag og hvis du endnu ikke har svaret, er sidste frist på lørdag.

”Der er rigtigt mange forældre, der allerede har svaret. Undersøgelsen er guld værd for forældrebestyrelsen i institutionen og for Kommunalbestyrelsen,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Der er også et ekstra incitament for forældrene til at svare, da den institution med den højeste svarprocent bliver belønnet med en børneteaterforestilling. Børnehuset Slottet i Slotsherrens Have har haft den højeste svarprocent ved de to seneste tilfredshedsundersøgelser.