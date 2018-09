Suveræn start af Rødovre FC

Der var masser at smile over efter storsejren på hele 12-3 over Hvidovre. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC kom godt fra start i den nye sæson, og vandt med hele 12-3 over naboerne fra Hvidovre Attack FC, i en kamp, hvor hjemmeholdet var overlegen i alle spillets faser.

Af Flemming Haag

Rødovre FC – Hvidovre Attack FC 12-3 (4-0, 5-1, 3-2) 08:56 1-0 Frederik Kobberup (Brian Jensen)

11:56 2-0 Marko Krogsgaard (Emil Odfeldt)

13:49 3-0 Jeppe Juul Justesen (Emil Odfeldt)

15:06 4-0 Emil Odfeldt (Jannik Trolle)

20:06 5-0 Brian Jensen

25:26 6-0 Niklas Nordh (Andreas Kleczewski)

30:55 7-0 Andreas Kleczewski (Jannik Dalkvist)

34:53 8-1 Niklas Nordh (Marko Krogsgaard)

38:03 9-1 Andreas Kleczewski (Frederik Kobberup)

44:50 10-1 Andreas Kleczewski (Jannik Dalkvist)

46:42 11-2 Jannik Dalkvist (Andreas Kleczewski)

48:35 12-3 Emil Odfeldt (Jannik Trolle) 33:52 7-1 Mads T. Larsen (Patrick Falkenberg Møller)

46:29 10-2 Martin Jensen (Mathias Thorsen)

47:08 11-3 Simon Kristensen Udvisninger:

15:06 Casper L. Christensen, Rødovre FC (Hårdt spil)

31:13 Casper L. Christensen, Rødovre FC (Ukorrekt slag)

33:48 Mathias Thorsen, Hvidovre Attack FC (Obstruktion)

54:41 Jannik Trolle, Rødovre FC (Hårdt spil)